L’excel·lent temporada que protagonitza el CEFS Santpedor a la Tercera Divisió, la quarta categoria del futbol sala estatal, va viure un dels seus moments culminants dissabte, al Pavelló Municipal Rafa Martínez.

Els santpedorencs, líders del grup 2n de la Fase d’Accés a les Eliminatòries d’Ascens a Segona Divisió B, amb 16 punts, van rebre al segon classificat, el sabadellenc Pou Escorial (14), un conjunt amb una plantilla configurada per pujar de categoria que inclou al veteraníssim exjugador del FS Miró Martorell a Primera Divisió, aleshores anomenada Divisió d’Honor, Dani Salgado. Vèncer suposava per als bagencs adquirir un avantatge de cinc punts sobre el seu màxim oponent per assolir la primera posició final, la única que dona dret a jugar les decisives eliminatòries, a manca de dues jornades per al final de la segona fase.

Tot i les bones prestacions dels jugadors dirigits per Agustí Comas, el CEFS Santpedor va cedir contra la formació sabadellenca (2 a 5). La igualtat va caracteritzar el primer període, però un gol d’Abel Ruiz (min 17) va atorgar avantatge als vallesans. Agustí Comas relata que «tot i la joventut dels nostres jugadors, vam competir de tu a tu amb el Pou Escorial i, després d’encaixar el 0 a 2, a l’inici de la represa, vam reaccionar jugant amb porter jugador, una possibilitat tàctica que ens ha donat molts rèdits aquests curs».

Daniel Espino (min 36) va compensar el segon gol sabadellenc, materialitzat per Dani Salgado (min 26). Tot seguit, Aarón Plaza (min 37) i José Aguilera (min 38) van sentenciar el duel (1 a 4). Els gols del local Said Nour (min 39) i del visitant Abel Ruiz (min 39) van determinar el marcador final. Agustí Comas pretén recuperar «anímicament» el seu equip per tal de guanyar a la pista del Guixés Fibra FS Solsona i a casa contra l’Olímpic la Floresta en la darrera jornada de la segona fase. «El conjunt sabadellenc ha de saber que si vol classificar-se per jugar les eliminatòries d’ascens, haurà de sumar els sis punts que resten en joc», sentencia.