L’Unicaja manté les possibilitats d’entrar als play-off després de derrotar ahir l’Acunsa, el cuer ja descendit, per 75-81 en un duel en què només es va poder desempallegar del rival en el tram final. Als malaguenys els queda rebre el Madrid però avui poden ser igualats per Gran Canària i Andorra i diumenge, superats pel Baxi si els manresans vencen el Baskonia. Jaime Fernández, amb 19 punts, va ser el millor visitant ahir. Per la seva banda, el Bilbao no es rendeix, va superar el Burgos per 98-89 i es posa a un sol partit del Movistar Estudiantes en la lluita per la permanència.