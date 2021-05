Són bons temps per a la natació femenina de les nostres comarques, que aquests dies té representació a dos Campionats d’Europa, els absoluts, que se celebren a Budapest, i els paralímpics, que tenen lloc a Funchal, la capital de l’illa de Madeira. Les dues protagonistes, la manresana Mireia Pradell i la castellvinenca Núria Marquès, a part dels 3.500 quilòmetres que separen les dues seus, també tenen objectius oposats. En el primer cas, la bagenca debuta en un gran torneig absolut amb la intenció d’adquirir experiència i superar marques o acostar-s’hi. De l’altra, l’esportista del Baix Nord, amb àmplia experiència en campionats internacionals, malgrat la seva joventut, busca pujar al podi. En els dos casos, els objectius que perseguien sembla que s’han complert, d’una manera o altra.

Al costat de les millors

La trajectòria de Mireia Pradell no ha estat fàcil i el treball continuat i sense defallir l’han duta, als 26 anys, a fer la millor temporada de la seva carrera. Fa poques setmanes es va proclamar campiona d’Espanya dels 50 metres lliures i va obtenir el bitllet per nedar aquesta cursa, i també els 100, als europeus de Budapest, la primera gran competició internacional de la seva carrera.

La nedadora del Club Natació Barcelona es va estrenar ahir en la competició curta, en les eliminatòries del matí. Les va cloure amb un temps de 28.69, a una dècima del seu millor registre, que també és rècord de Catalunya, que la van deixar en la posició número 23 de 53 participants. Només les setze primeres entraven a les semifinals de la tarda, que van quedar a 29 centèsimes de la manresana.

Després d’haver competit, Pradell explicava a Regió7 que «estic molt contenta perquè era la primera vegada que nedava un campionat així. La piscina és impressionant, i això que no hi ha ni públic. Estava molt nerviosa perquè era una situació que no havia viscut mai, però quan he acabat de nedar he vist que la marca estava molt bé. És la mateixa que vaig fer al matí en les eliminatòries dels Campionats d’Espanya».

Encara no pot marxar de Budapest perquè demà haurà de nedar les sèries dels 100 esquena, una distància que ha de ser la seva prioritat en el futur i en què va ser desqualificada en una controvertida decisió per excés de natació subaquàtica en els Campionats d’Espanya. Per a aquesta ocasió, Pradell aposta a «intentar aconseguir-hi la meva millor marca personal».

Una plata i un bronze

Lluny del Danubi, al mig de l’oceà Atlàntic, Núria Marquès no va tenir ahir fortuna i només va poder ser quarta en la final dels 100 metres papallona dels europeus que se celebren a Funchal, a Madeira. Va ser una decepció per a la nedadora de Castellví de Rosanes qui, de tota manera, ha estrenat el compte de metalls en aquests campionats amb una plata del dia anterior en els 200 metres estils. Encara li falten cinc modalitats més per intentar fer créixer el motí insular.

D’aquesta manera, en uns campionats que van ser ajornats l’any passat i que arriben a cent dies dels paralímpics de Tòquio, Marquès va ser segona en la cursa d’estils només superada per l’hongaresa Zsofia Konkoly, que va tocar paret poc més de tres segons abans que la castellvinenca. De tota manera, aquesta va superar la vallesana Sarai Gascón per més de dos segons. Ahir, en canvi, una altra nedadora es va situar entre elles dues. Va ser la russa Viktoria Ixtxiulova per només quinze centèsimes. Aquesta va ser tercera i Marquès, quarta. A davant, un altre or per a Konkoly i plata per a Gascón.

Fins al final del campionat, a l’esportista del Baix Nord encara li queden els 100 lliures (avui), els 400 lliures (demà), els 100 esquena (divendres) i els 100 braça i els 50 lliures (dissabte) com a curses individuals. Bones oportunitats per satisfer objectius i engrandir un palmarès ja enorme per a algú de només 22 anys.