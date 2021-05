Mantenir l’essència de l’escut primigeni. Modernitzar-ne la plasmació gràfica per dotar de caràcter la nova etapa del CN Manresa. D’entre les dues opcions presentades per iniciativa de la junta directiva, la proposta triada pels socis, sòcies i esportistes de l’actual CN Minorisa per complir aquestes dues premisses i convertir-se en la imatge corporativa de la nova etapa del CN Manresa ha estat el disseny anomenat «Onades», el més proper a l’escut ideat i esbossat pel primer president de l’entitat, Marc Casaponsa.

Tal i com van exposar en l’acte de presentació de la imatge que ha de representar el CN Manresa en l’imaginari col·lectiu Montse Gomariz, presidenta de l’encara CN Minorisa; Jordi Serracanta, vicepresident de l’entitat, i la secretària Elisabet Ventura, la votació per escollir el nou logotip «va ser molt ajustada», una prova de «la varietat de parers, opinions i gustos de la massa social de l’entitat», va explicitar Gomariz.

Fins a 204 socis, sòcies i esportistes van palesar la seva preferència per una de les dues propostes dissenyades pel gerent i fundador d’Àrtik. Estudi creatiu, Jordi Barris-Esparbé i Guixà: «Carrils» i «Onades». La primera va rebre el suport de 97 electors (un 47,1% dels votants), mentre que 108 persones van expressar la seva preferència per la segona (52,9%). Montse Gomariz va valorar que el procés participatiu endegat per triar la nova imatge corporativa havia generat «un enriquidor debat intern».

El primer dels dissenys creats per Jordi Barris-Esparbé i Guixà, anomenat «Carrils», es caracteritzava per remarcar el vessant més competitiu del futur CN Manresa. A més, la presència al bell mig del logotip de dues franges verticals, inspirades en escuts d’entitats italianes, que simbolitzaven dos dels vuit carrils de competició que identifiquen qualsevol esdeveniment natatori, ajudaven a dotar-lo de «dinamisme». Per últim, la combinació de tres tons diferents de blau (Swim blue, Ocean blue i Purple) el convertien en un disseny més innovador, trencador i agosarat.

La segona proposta d’Àrtik. Estudi creatiu, batejada com a «Onades», es diferenciava de l’anterior per la presència d’una representació gràfica del moviment oscil·latori de les aigües del mar, un fet que «la dota d’un aire de proximitat», segons el seu autor, així com per la coloració blanca de la M que simbolitza Manresa a la imatge, una circumstància que «dona més visibilitat» a la lletra que Marc Casaponsa va introduir a l’escut primigeni, inspirada en la Y del logotip de la Yale University i que, a més, permet a aquest disseny «connectar amb la tradició, evocar amb facilitat la imatge del primer escut».

Ambdues opcions compartien la vocació de «potenciar» en la nova imatge corporativa del CN Manresa el nom de la ciutat mitjançant un traç «més gruixut» que li atorga «jerarquia»; de transmetre «una sensació de força» a través de l’utilització de lletres majúscules, i incloïen l’any de fundació de l’històric CN Manresa «per retre homenatge al passat, com a representació gràfica del legacy».

Jordi Serracanta va destacar que han participat en la votació «quasi tots els antics presidents del CN Manresa i del CN Minorisa i quasi tots els esportistes olímpics sorgits de la històrica entitat, des de Neus Panadell fins a Xavier Llobet».

Javier Cifuentes i Francesc Barés, expresidents del CN Manresa, i Xavier Velasco i Lluís Lázaro, exmàxims mandataris del CN Minorisa, van ser presents a l’acte, a més del delegat a la Catalunya Central de la Federació Catalana de Natació, Josep Ribera.

Toni Massegú, regidor d’Esports de l’ajuntament de Manresa va lloar en la seva intervenció «la feina de les anteriors juntes del CN Minorisa, una tasca que ha permès a l’entitat superar la travessa del desert i que ha donat arguments a l’actual junta per retornar la natació i el waterpolo manresans al lloc que els pertoca».

El regidor va recordar que l’equip de col·laboradors de Montse Gomariz va iniciar el seu mandat amb la dolorosa decisió de retirar l’equip sènior femení de waterpolo de la Primera Divisió Nacional i va considerar que havia estat «fer un pas enrere per poder donar-ne tres endavant». Per últim, va ressaltar «el procés participatiu que l’actual junta va liderar per donar a les piscines el nom de Manel Estiarte», així com al fet «d’entomar la recuperació l’històric nom de l’entitat».

Van acompanyar als directius del CN Minorisa, en representació de les diferents seccions de l’entitat, Miquel Ribera (triatló); Jaume Cots (natació màster); Eira Torra (natació artística); Iván Rey (waterpolo), Alba Rovira (natació) i Aura Nogueras (escola esportiva). Jordi Serracanta va incidir en la idoneïtat que la nova imatge del CN Manresa «recordi el passat, il·lustri el present i projecti l’entitat cap al futur», mentre Montse Gomariz, per tancar l’acte, va encoratjar a tota la massa social del club a iniciar, el proper setembre, una fructífera etapa amb «nova imatge, nom nou i renovada il·lusió».

Una anàlisi comparativa del primer escut del CN Manresa, dissenyat pel seu president fundacional, i de la nova imatge corporativa de l’entitat permet constatar que Jordi Barris-Esparbé ha revisitat el disseny primigeni per modernitzar-lo i dotar-lo d’unes característiques atractives i actuals

En qüestió de dies el club recuperarà el seu nom històric

El procés de recuperació de l’històric nom de Club Natació Manresa com a nova denominació oficial de l’actual Club Natació Minorisa ha de finalitzar «els propers dies», va assenyalar la secretària de l’entitat, Elisabet Ventura, segons la informació que li ha facilitat recentment el Consell Català de l’Esport. Per tant, el club iniciarà l’exercici 2021-22, amb tota seguretat, amb l’emblemàtica denominació de Club Natació Manresa.