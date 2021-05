El jugador de bàsquet esparreguerí David Navarro, que dilluns va fer 38 anys, ha anunciat aquest dijous la seva retirada del bàsquet en actiu. Navarro, amb nou temporades d'experiència a l'ACB, ho deixa després d'una última temporada no gaire exitosa amb l'Ourense, conjunt que ha baixat a la Lliga LEB Plata. De tota manera, la seva trajectòria ha estat llarga i amb un tram final a la màxima competició d'èxit tant a Andorra, com a Santiago.

David Navarro se retira del baloncesto profesional.



5️⃣ equipos #LigaEndesa

2️⃣3️⃣2️⃣ partidos

1️⃣2️⃣0️⃣4️⃣ puntos

4️⃣3️⃣9️⃣ rebotes

4️⃣5️⃣7️⃣ asistencias

1️⃣4️⃣3️⃣6️⃣ valoración



¡Mucha suerte en tu nueva etapa, @DNB15! pic.twitter.com/nwuTIbrMuY — Liga Endesa (@ACBCOM) 20 de mayo de 2021

David Navarro ha jugat a cinc equips de la Lliga Endesa i hi ha disputat 232 partits, amb un total de 1.204 punts. Ha combinat tasques de base i les d'escorta, tot i que el seu bon tir de mitjana i de llarga distància l'ha aproximat més a fer de dos. A més, ha mostrat sempre la seva intel·ligència per entendre el joc i la capacitat per fer mal als rivals quan tocava.

El jugador esparreguerí va actuar a les categories inferiors del Bàsquet Manresa i, després d'un pas per l'Olesa, el Melilla i el Rosalía, va tornar a la capital del Bages el 2005, però no va ser una temporada fàcil per a ell i va deixar l'equip, que acabaria baixant, a mitja campanya per tornar al Rosalía. I és que ha estat a Galícia on ha dut a terme una part important de la seva carrera.

Resurrecció a València

Va passar llavors uns anys a Vigo, Logronyo i Girona, en categories inferiors, però el 2011 va ser repescat pel València i va ser l'inici dels seus millors anys. És cert que encara va passar per la LEB (Menorca) i va baixar de l'ACB (Valladolid), però a Andorra hi va trobar la seva segona llar. Va col·laborar en l'ascens de l'equip de Joan Peñarroya el 2014 i s'hi va mantenir fins al 2017, quan el va contractar l'Obradoiro. L'estiu passat va baixar un graó, fins a Ourense.

Navarro també ha destacat en d'altres aspectes, com ara la literatura. Fa poc d'un any va presentar el conte infantil "El somni de Liam", en què explica la història d'un nen, com podria haver estat ell, que intenta fer realitat el somni de jugar a bàsquet malgrat ser petit.