La nedadora de Castellví de Rosanes Núria Marquès va obtenir ahir a la nit la seva segona medalla en els europeus que es disputen a Funchal, a Madeira. Ahir va ser un bronze en la modalitat reina dels 100 metres lliures, que va cloure amb un registre d’1.05.26. Va ser superada per la sabadellenca Sarai Gascón, que va obtenir l’or amb 1.02.93, i per la portuguesa Susana Veiga, que va fer 1.04.33. Marquès ja havia obtingut una plata i encara li queden quatre proves per nedar.