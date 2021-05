La plantilla del Centre d'Esports Manresa ha reclamat, en un comunicat penjat pel club en les xarxes socials aquest dijous, una plaça per disputar les eliminatòries d'ascens a la Segona Divisió RFEF. El motiu és l'ascens del Vilafranca que, en ser filial del Lleida, no pot coincidir amb la seva formació nodrissa en aquesta categoria. En no poder pujar el conjunt del Penedès, ho faria el Terrassa i deixaria una plaça lliure en les eliminatòries, que hauria de ser aprofitada pels bagencs.

Després de manifestar-se des de fa dies , els jugadors i el cos tècnic ha fet costat a l'entitat, que ha argumentat casos semblants a Castella i Lleó i Andalusia per defensar els seus interessos. La nota ha estat llegida pels capitans Sergi Solernou i Juan Pablo Amantini.

Sense resposta, però amb temença

Durant tot el dijous, el club ha esperat la resposta de la Federació Catalana de Futbol a les seves al·legacions reclamant poder jugar aquestes eliminatòries. Tant l'ens federatiu català, com l'espanyol, han estat contactats per Regió7 sense rebre'n cap resposta. Des de l'entitat, però, hi ha la temença d'una resolució negativa als seus interessos que podria provocar l'obertura d'un litigi, segons fonts del CE Manresa. Les eliminatòries han de començar aquest mateix cap de setmana i el primer equip s'ha seguit entrenant aquests dies per estar preparat en cas d'haver de jugar.