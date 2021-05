Anit, en tancar edició, es mantenia la incògnita. El Jutge Únic de Tercera Divisió de la Federació Catalana de Futbol (FCF), el berguedà Ramon Felipó, no va donar resposta,en tot el dia, a les al·legacions presentades pel Centre d’Esports Manresa per tal que el primer equip de l’entitat, tercer classificat del subgrup 5D de la segona fase del grup català de Tercera Divisió, ocupi el lloc del Terrassa FC a les eliminatòries d’ascens a la Segona Divisió RFEF.

La problemàtica es va començar a gestar diumenge passat per la combinació de resultats que es va produir en l’última jornada del subgrup 5C, aquell en què competien els sis millors equips de la primera fase i en el qual es dirimien dues places d’ascens directe a l’esmentada Segona Divisió RFEF. El Terrassa FC, segon classificat, va perdre al terreny del Girona FC B (3 a 1) i el FC Vilafranca, filial del Club Lleida Esportiu Terraferma, es va imposar a Granollers (2 a 3) i li va arrabassar als egarencs la segona posició i l’ascens de categoria, almenys esportivament i teòrica.

Perquè la condició de filial de club vilafranquí li impedeix jugar a la mateixa categoria que el primer equip de l’entitat lleidatana. I com que dimecres a la nit, els de la Terra Ferma van perdre les poques opcions que tenien de lluitar per jugar la propera temporada a la Primera Divisió RFEF, en perdre a Alacant el partit endarrerit que els va enfrontar a l’Hèrcules CF (3 a 1), corresponent al subgrup 3D de Segona Divisió B i, per tant, els lleidatans jugaran el proper curs, per mèrits esportius, a la Segona Divisió RFEF, el Terrassa FC va ascendir de categoria de facto en substitució dels de l’Alt Penedès.

En conseqüència, sembla del tot il·lògic que el Terrassa FC jugui les eliminatòries per pujar a una categoria que ja ha assolit i per això el Centre d’Esports Manresa reclama ocupar el lloc dels egarencs a les fases d’ascens. Així, els sis equips implicats tindrien l’opció d’ascendir i no s’adulteraria la tercera i última fase de la competició.

Aquesta mateixa problemàtica ja s’ha produït en altres dues federacions autonòmiques, l’andalusa i la castellanolleonesa, en les últimes setmanes, i la decisió dels organismes competents ha estat sempre d’acord amb la lògica. El CD Numància B i el Còrdova CF B han cedit les seves places a les eliminatòries al CD Pozoblanco i al CD Mirandés B o al Real Àvila CF, respectivament. Francesc Soria, portaveu de la junta directiva del CE Manresa va detallar a Regió7 que «Francisco Moreno, el president del Pozoblanco, ens ha exposat que, en el seu cas, la iniciativa d’arranjar l’anòmala situació va ser de la Real Federación Andaluza de Futbol. Després, a Castella i Lleó, va prevaler el mateix criteri».

Els quarts de final de les fases d’ascens s’han de jugar aquest diumenge i, en el supòsit que el Jutge Únic donés la raó al Manresa, s’haurien de modificar els dos partits previstos (FC Cerdanyola-UE Vilassar de Mar i EC Granollers-UE Sant Andreu). El FC Cerdanyola no hauria d’entrar en competició fins a les semifinals i els nous aparellaments serien EC Granollers-CE Manresa i UE Sant Andreu-UE Vilassar de Mar.

L’entitat manresana va difondre anit, a través de les xarxes socials, un vídeo en què el capità Sergi Solernou i Papi Amantini, en representació de tota la plantilla i el cos tècnic, donen suport a la junta. Una de les especulacions que ahir circulaven en els ambients futbolístics i que explicaria el retard de la resposta de la Federació Catalana és que l’ens federatiu estigui al corrent de la intenció del Club Lleida Esportiu d’adquirir una plaça a Primera Divisió RFEF, un fet que permetria l’ascens del FC Vilafranca a Segona. Francesc Soria va concloure que «si la resolució del Jutge Únic no atén la nostra demanda, presentaren recurs als organismes de justícia esportiva pertinents, sense descartar la via judicial».