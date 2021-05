El Catalana Occident júnior, equip de base del Bàsquet Manresa, comença aquesta tarda, a Balaguer, la final a vuit del campionat de lliga de Preferent, classificatori per a Campionat d’Espanya júnior masculí. I ho fa indignat. El motiu, la possibilitat d’haver de disputar sis partits en nou dies, i en plena època d’exàmens, per tal de recuperar els duels que es van haver d’ajornar per culpa d’un brot de covid a final d’abril. El club pensa que, «per preservar la salut dels esportistes», la federació catalana hauria pogut ajornar la disputa de la fase final al cap de setmana següent.

L’organisme, però, es defensa adduint que no ho ha fet per evitar que aquesta estigui massa propera a les proves de selectivitat (8 a 11 de juny), que han de passar la majoria de basquetbolistes que participaran en el torneig, i també per la necessitat de comunicar abans del 9 de juny el nom dels tres classificats per al Campionat d’Espanya.

Tota una marató

Comencem pel club i per les circumstàncies que l’han envoltat. Com explica el màxim responsable esportiu i coordinador general del Bàsquet Manresa 2015 (nom oficial de l’entitat), Nasi Perramon, «els nois van haver d’estar confinats entre el 27 d’abril i el 7 de maig passats per culpa d’un brot de coronavirus. Entre d’altres, vam haver d’ajornar els partits del cap de setmana de l’1 i 2 de maig, que era jornada doble. Després de deu dies aturats, van sortir i al cap de dos dies vam avenir-nos a recuperar un dels duels endarrerits, davant de la UE Mataró (9 de maig). Aquest va ser un error per part nostra».

Perquè, segons Perramon, «si no haguéssim mostrat bona voluntat a disputar tan aviat aquell partit, aquesta setmana ens n’hauríem trobat amb dos de penjats i la federació sí que s’hauria vist obligada a endarrerir la fase final». Així, el cap de setmana passat el Catalana Occident va jugar dos partits més, contra el CB Tarragona, a casa i a fora. L’enuig, però, va arribar quan la federació «no ens va escoltar i va obligar-nos a jugar aquest dimecres l’últim partit que quedava, a la pista del Joventut. A causa de l’esforç no hem pogut entrenar-nos des de diumenge, tenim gent lesionada i d’altra de sobrecarregada, i tot en una setmana amb exàmens finals». El duel contra els badalonins el van perdre per un concloent 87-50 (a la primera volta, a casa, el Catalana Occident havia vençut per 80-73) i això provoca que els bagencs hagin perdut el primer lloc de la segona fase i ara tinguin un rival, en teoria,més complicat en el debut.

El president del club, Xavier Clavero, va enviar una carta a la federació en la qual presentava la situació i exposava que el calendari «fa mal d’ulls només de veure’l, que un grup de nois de 17 anys hagi d’assumir aquesta càrrega de partits perquè la federació no ha volgut dialogar, ni escoltar, ni buscar alternatives». La situació va provocar que escrivís que «donem per fet que des de la federació no ha important gens ni la salut dels jugadors ,ni tampoc no s’ha respectat la nostra entitat, i això ens ha dolgut molt».

Selectivitat i estatal

La federació catalana, personificada en el seu president, Ferran Aril, va respondre la carta en termes que també va explicar a Regió7. Segons el dirigent, «ja vam dir que els caps de setmana de l30 de maig i del 6 de juny no hi podia haver partits júnior perquè eren massa propers a la selectivitat. Si s’hagués donat un contagi a la fase final, els afectats no haurien pogut assistir a les proves i per a nosaltres és prioritari que ho puguin fer».

De la mateixa manera, «tenim fins al dia 9 per comunicar a la federació espanyola el nom dels tres clubs classificats per a l’estatal de Granada». Aril matisa que «tot i sortir de termini, s’hauria pogut jugar el cap de setmana del 13 de juny, però els equips hi haurien arribat després de gairebé un mes aturats. A més, seria molt poc abans de l’estatal, amb les dificultats d’allotjament i de gestió de viatges que significaria». El president lamenta «i entenc que el Catalana Occident es vegi afectat, però no comparteixo que diguin que ens hem tancat a mantenir el diàleg».