El MoraBanc Andorra va caure derrotat a la pista del Joventut (99-92) i només pot aspirar als play-off en cas d’obtenir un triple empat amb l’Unicaja i el Gran Canària després de la jornada de diumenge, o un de quàdruple amb la presència del Baxi. Ara mateix, malaguenys i insulars tenen 17 triomfs i andorrans i manresans, 16. També seria interessant per al Baxi quedar davant de l’Andorra davant d’una possible pugna per entrar a la Champions. Ahir, els badalonins van dominar en tot moment i van tenir en Brodziansky i Pau Ribas, amb 15 punts, els seus màxims anotadors.