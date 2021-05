Un bonic i solitari gol de Griezmann de volea després d’una jugada embolicada i uns quants rebots, a les acaballes d’un partit insubstancial, va donar la victòria al Barça en la darrera jornada i va simbolitzar una temporada que ha tingut pels de Koeman un reguitzell de moments incomprensibles i alguna alegria escadussera com la Copa del Rei. Amb molts canvis a l’onze inicial els blaugrana van acabar guanyant si bé segurament l’Eibar va fer algun mèrit més per endur-se els tres punts.

Cap dels dos equips tenia ja res a fer, descendits els locals i descavalcats de la lluita pel títol els visitants. Però una victòria dels bascos podia propiciar un triple empat a la zona baixa amb incidència en la lluita per la permanència. El matx, però, va discórrer sense pena ni glòria i cap dels dos porters va haver de fer cap aturada de mèrit. Un xut al pal d’Inui i el gol de Griezmann van ser les notes ofensives més destacades.

Més interessants van ser les posteriors paraules de Koeman, qui sap si en el seu comiat, assegurant que «quan vem arribar, vem agafar la plantilla que hi havia. L’únic fitxatge va ser el de Dest, l’últim dia. Per mi, no és una plantilla amb el nivell que volem pel Barça. Això és així i molta gent al club pensa igual». I va repetir que té contracte: la pilota és ara a la teulada de Laporta.