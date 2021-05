L'Atlètic de Madrid s'ha proclamat campió de Lliga aquest dissabte després de vèncer al Reial Valladolid (1-2) en l'última jornada del campionat gràcies als gols d'Ángel Correa i Luis Suárez, que han servit per a remuntar als locals.

L'equip dirigit per Diego Pablo Simeone, que ha començat perdent amb un gol d'Óscar Plano i ha hagut de remuntar al José Zorilla, aconsegueix així l'onzena Lliga de la seva història i torna pel cap alt alt del futbol espanyol set anys després de la seva última conquesta de lliga.

Els blanc-i-vermells necessitaven vèncer o obtenir el mateix resultat que el Reial Madrid, l'únic equip que podia impedir el seu títol. No obstant això, l'Atlètic no ha hagut d'estar pendent de l'etern rival malgrat el triomf 'in extremis' dels blancs davant el Vila-real (2-1). Els de Simeone han acabat el campionat amb 86 punts per sobre dels 84 del Reial Madrid.