Un dels partits més estranys dels darrers anys al Nou Congost servirà per tancar avui l’ACB més particular per al Baxi Manresa. Després de quinze dies aturat, pel fet d’haver de descansar una jornada sumat a l’allargament de la fase regular per ajudar a disputar els duels pendents, l’equip de Pedro Martínez rep un dels grans de la competició amb més d’un objectiu. Les múltiples baixes en la posició de base provocaran fins a quatre absències en la direcció de joc i possibilitaran un dels debuts més extraordinaris de la història, el d’un jugador que ja sap que només serà aquí durant quaranta minuts.

Així, el suec Melwin Pantzar, format al Madrid i que enguany ha intentat evolucionar a la LEB Or, a Valladolid, arribarà i segurament serà titular amb uns companys que fa pocs dies que coneix. Al seu costat, un element de l’equip vinculat i amb poques hores de vol, com Marc Peñarroya, per enfrontar-se a rivals tan bregats com Pierria Henry o Quino Colom. El Baxi, que a falta que li confirmin la invitació per a la Lliga de Campions de la temporada vinent, sembla que s’hi juga poc avui, intentarà, en veu del seu tècnic, «ser competitiu». A més, farà un homenatge als seus abonats i aficionats, aquells que en aquest exercici no han pogut omplir les graderies, en forma de camiseta commemorativa i confiant que el d’avui sigui l’últim ball sense parella al pavelló.

Poc en joc

Davant dels manresans, un TD Systems Baskonia que s’ha hagut de readaptar en els darrers partits a la baixa de l’argentí Luca Vildoza, que també té lesionada una de les seves millors peces, l’italià Achille Polonara, i que ahir va saber que ja no pot optar al quart lloc perquè el seu rival en el play-off de quarts, el València, es va imposar al Fuenlabrada i li té guanyat l’average particular.

Abans del duel, Pedro Martínez explicava que, a part de les baixes de Ferrari i de Dani Pérez, unida a la de Makai Mason, que no s’ha recuperat d’un esquinç, tampoc no arriba al duel en condicions el mataroní Dani Garcia. En el darrer xoc, contra l’Acunsa, ja va mostrar problemes a un abductor i s’ha preferit no forçar-lo. «Ens hem trobat que només teníem un base, Marc Peñarroya, i hem fitxat Pantzar, a qui hem d’agrair que hagi arribat tan aviat com ha pogut i que hagi pujat al tren en l’últim moment. No ens coneix, ni nosaltres a ell, però esperem que sigui suficient per poder tenir dos jugadors que actuïn amb naturalitat» com a bases.

Del Baskonia, «és molt superior a nosaltres, sobretot tal com estem. No tenim gaires expectatives competitives. Intentarem tancar la temporada tan bé com puguem i poc més. És difícil guanyar, però m’agradaria que competíssim».

Martínez també va mostrar agraïment pels aficionats, que tot i no haver assistit als partits «han ajudat a que una temporada tan trista hagi pogut tirar endavant. Sense ells no és el mateix i per això mereixen el reconeixement del club. Aquest fet demostrar la salut de l’entitat. La gent no només és sòcia per veure el partit, sinó ho és per un sentiment».

Respecte de les aspiracions europees, sembla clar que el Baxi serà a la Champions la temporada que ve, ja sigui perquè l’Eurocup emetrà una quarta invitació, per al Gran Canària o el MoraBanc Andorra, o per la pròpia renúncia d’aquests equips a la competició de la FIBA.