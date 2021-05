El Manresa FS va guanyar finalment per 5-2 en la represa del partit que va quedar interromput el 6 de febrer passat amb 3-1 per culpa d’un directiu del conjunt visitant, la Barceloneta, que va utilitzar un xiulet per despistar els jugadors. Tot i que el duel ja no tenia transcendència per a la classificació i que, a més, era de la primera fase, la federació va obligar a fer jugar els 9 minuts i 11 segons que faltaven. Ahir, Josan va anotar el 4-1 i els visitants van reduir la distància però Asis va rematar el resultat final.