Després de dos descensos que finalment no es van consumar perquè els equips de LEB Or no van poder ascendir, el Movistar Estudiantes, que va descansar en la darrera jornada de la fase regular, finalment sembla que sí que jugarà a la segona categoria del bàsquet espanyol. I això va passar perquè ha encadenat una ratxa de nou derrotes seguides en el tram final de temporada i el Retabet Bilbao, que ha vençut en tres partits durant aquest mes de maig, l’ha atrapat i l’ha superat a la classificació. L’Acunsa GBC és l’altre equip que baixa.

Els bascos van culminar la seva remuntada derrotant un Joventut que no s’hi jugava res per 94-73, en un duel que ja va començar malament per a la Penya, que va perdre Dimitrijevic per un xoc amb Tomic en l’escalfament. Després, recital de triples dels biscaïns, un total de 17, i victòria clara, amb set jugadors anotant deu punts o més, que li permet seguir a la màxima categoria.

L’Herbalife, sí; l’Unicaja, no

La darrera jornada també va atorgar la vuitena i darrera plaça per jugar els play-off. L’Herbalife Gran Canaria va derrotar el Betis per 69-74 mentre que l’Unicaja no va poder superar el Madrid a casa i va caure per 90-96. Una combinació que afavoria els canaris, que seran els rivals del Real Madrid en la primera ronda de les eliminatòries pel títol.

L’èxit de l’Herbalife va arribar en un partit amb moltes alternatives, tal i com es pot veure en els quatre parcials: 22-11, 8-23, 24-15 i 15-25. Els 27 punts de Shurna i els 17 de Slaughter van decantar la balança enfront dels 14 que va aconseguir Campbell pel Betis.

A Màlaga, l’Unicaja va tenir el triomf a prop quan es va situar 90-91, però en aquest punt se li va acabar la gasolina. Thompson, amb 16 punts i 7 rebots, i Abromaitis i Bouteille, amb 15 cadascun, va ser els màxims anotadors locals, mentre que Carroll (22) va destacar en l’equip de Laso.

Duel català a primera ronda

Els resultats de l’última jornada no tenien cap incidència en una dada que ja se sabia: a la primera eliminatòria dels play-offs s’enfrontaran els dos equips catalans, amb avantatge de camp pel conjunt de Jasikevicius. Els horaris dels primers partits dels 1/4s de final són: València-Baskonia (19.45 h) i Madrid-Herbalife (22 h) el dilluns 31 de maig; Lenovo Tenerife (19.45 h) i Barça-Joventut (22 h) el dimarts 1 de juny.