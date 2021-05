El Club Ping Pong Igualada va caure dissabte a la sala de tennis taula de les Comes contra el CTT Mollerussa en el play-off per la permanència de la Segona Divisió Estatal i va perdre la categoria. En una de les cites més importants de la seva història recent, l'equip anoienc, que va quedar 4t del seu grup, no va poder superar els del Pla d'Urgell, 5ens en l'altre, i la propera temporada jugaran a la Tercera Divisió Estatal.

El matx es va celebrar amb una nombrosa presència d'aficionats que van donar el seu escalf als locals. El CPP Igualada va jugar amb David Vinyals, Dani Luco i Néstor Troncoso, mentre que el CTT Mollerussa va acudir a la decisiva comtessa amb Marc Miró, Cristian Fernández i el romanès Lucian Razvam.

En el primer enfrontament de la tarda, entre Luco i Fernández, es va arribar als cinc sets. El visitant va remontar un 7-3 i va decantar el matx al seu favor. En el segon partit, Razvan es va desfer amb facilitat de Troncoso i va situar el marcador en un 0-2 molt perillós pels interessos igualadins.

Vinyals va redreçar la situació amb un 3-0 conra Miró, i Luco va empatar després de fer encaixar un altre 3-0 a Razvam en un duel molt ajustat.

Amb el 2-2 en el marcador general, la tarda entrava en una nova dimensió. Amb un 3-1 pels igualadins, s’aconseguiria la permanència perquè en cas d’empat es comptarien els 11’s de cada equip i el CPPI era superior en aquest apartat. Vinyals va començar fort, guanyant els 2 primers 11’s, el seu rival va replicar enduent-se'n els dos següents, i en el 5è Vinyals no va poder concretar les 2 pilotes de partit de les que va disposar.

El CPP Igualada tenia una darrera oportunitat en l'últim partit individual: Troncoso va guanyar el primer set per 11-4, però va perdre els següents. D'aquesta manera, el CPP Igualada certificava el descens de categoria.

Els següents compromisos del club anoienc són el Campionat de Catalunya absolut i el de veterans.

El CPP Igualada té la voluntat de mantenir els mateixos jugadors i potser incorporar-ne algun altre per poder fer rotacions en una Tercera Divisió Estatal on el club creu que ha de ser un dels favorits per obtenir l'ascens i recuperar la categoria perduda.