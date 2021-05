El Navarcles i el Navàs van disputar un entretingut partit que va concloure amb un resultat final de 2 a 6 favorable als visitants. El duel va començar de forma molt enèrgica, amb domini local, tot i que van ser els visitants qui estrenarien el marcador en el minut 4 amb un tir molt llunyà que va entrar per tota l’escaire. El Navarcles va reaccionar ràpidament, es va fer amb el control de la possessió de la pilota i cada vegada s’acostava amb més perill a la porteria del rival. Al minut 26 arribaria l’empat després d’una bona combinació entre els atacants navarclins, i pocs minuts després culminarien la remuntada al fer el segon. En la darrera jugada de la primera meitat, l’àrbitre assenyalava un penal favorable al Navàs que transformaria de forma efectiva per posar l’empat a dos. A la segona meitat, els visitants van sortir amb una major intensitat, i ràpidament agafarien l’avantatge amb una jugada a pilota aturada. Minuts després arribava la desfeta local, quan en tres minuts el Navàs faria dos gols més per deixar pràcticament sentenciat el partit. Els ànims del Navarcles estaven pel terra, després de dominar el primer temps veien com els seus rivals estaven a punt d’endur-se els tres punts. A les acaballes del partit els visitants anotaven el definitiu 2 a 6, un resultat que confirma la millora del Navàs en les darreres jornades de la competició.