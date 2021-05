El futbol solsoní va viure ahir una altra jornada històrica. El Club de Futbol Solsona va certificar la permanència a Primera Catalana tres jornades abans del final de la competició el curs de l’estrena dels jugadors de Joan Corominas i David Andreu a la categoria. Els blaus es van imposar al CF Martorell (2 a 1) en un matx intens i competit a l’exili del Camp de Futbol Vida Activa de Cardona, davant 210 espectadors.

En contraposició, la derrota provoca que la continuïtat del CF Martorell a la categoria sigui un repte quasi utòpic. Quan només resten nou punts en joc, dotze en el cas dels blanc-i-vermells pel partit ajornat a Alcarràs, els martorellencs estan a cinc punts del setè, el FC Martinenc, el primer equip que eludiria el descens a Segona Catalana. Però com que els del Baix Llobregat va perdre els dos partits jugats contra els del Guinardó, haurien de sumar sis punts més que els barcelonins per assolir la permanència.

Ritme frenètic i ocasions a munts

El primer gol dels solsonins només va tardar 99 segons a materialitzar-se. Servei de falta lateral que refusa un dels defensors blanc-i-vermells de cap. La pilota cau a l’àrea de penal i el central local Marc Guijarro engalta un xut creuat que fa impossible la reacció del porter Touray. L’adversitat no va descoratjar els visitants. El ritme de joc era frenètic. Max Morell no va poder arribar a dos immillorables serveis a l’espai i la rematada de Pol Pujol que va conjurar Touray (min 12) va donar pas a un ritme de joc més temperat, però les ocasions no van deixar de sovintejar. Xavi Marco (min 22) no va poder rematar, al segon pal, la intencionada centrada de Roger Gorrea i una sortida precipitada d’Agustí va obligar un defensa local a refusar la pilota des de la mateixa línia de gol (min 23). Un minut després, Marc Díaz va forçar Touray a lluir-se i el xut ras i creuat de Xavi Marco va fregar la base del pal esquerre de la porteria solsonina (min 27). Michael Stalin Pico va haver de cometre penal per avortar la penetració de Xavier Ratera (min 29), però Touray no es va moure del centre de la porteria i va aturar la pena màxima executada per Max Morell (min 31).

Del segon penal a l’embat final

A la represa, el domini del tempo del partit va correspondre als jugadors d’Albert Nualart durant els deu minuts inicials. Un potent xut llunyà d’Adrià Aguilera va obligar Agustí a lluir-se (min 68) i el refús del porter va permetre Lamin assistir Kilian Honorato, que no va encertar a rematar en una situació immillorable.

Max Morell va liderar la rèplica local amb un obús al qual Touray va respondre amb una aturada magistral (min 71). Set minuts després, l’àrbitre va assenyalar un rigorós penal d’Enric Soriano a Roger Sala que el lateral Roger Alsina va transformar amb mestria (2 a 0). Tot i això, els martorellencs no van capitular. Van prémer l’accelerador ofensiu i Roger Gorrea va aprofitar el refús defensiu del novè córner favorable al seu equip per fer somiar els visitants amb l’empat (min 94), una possibilitat que va estar a punt de concretar Kilian Honorato (min 95) amb un servei de falta que va sortir ben a prop de la creueta superior esquerra de la porteria d’Agustí.