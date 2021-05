Jaume Betriu fa un pas endavant després de la segona cita del Campionat d’Espanya d’Enduro 2021, disputada aquest cap de setmana a la localitat gallega de Lalín. El pilot del Coll de Nargó va tancar la prova amb un balanç molt positiu: una victòria i un segon lloc a la categoria E3, i un tercer i un quart a la scratch.

Després d’un inici de curs complicat a l’Enduro de Sitges, Betriu ha recuperat les bones sensacions i ha deixat enrere les molèsties físiques que van condicionar el seu inici de temporada: «Estic content amb el resultat, sobretot perquè a Sitges no em trobava al cent per cent degut als problemes a l’espatlla i al canell que portava arrossegant els últims mesos. Afortunadament, a Galícia he estat endollat des del primer moment i amb molt bones sensacions», comenta el pilot català.

El repte no era fàcil per Betriu, que va haver de treure el millor de si mateix per combatre les condicions adverses el dissabte passat, a la primera de les dues curses del cap de setmana. Va poder lluitar pel segon lloc absolut, però una caiguda sense conseqüències va marcar el desenllaç, encara que no li va privar d’aconseguir el tercer lloc a la scratch i adjudicar-se la victòria a la categoria E3.

Diumenge, a la segona cursa, van millorar les condicions meteorològiques, fet que va permetre als pilots competir en unes circumstàncies més bones.

«Vaig començar amb un bon feeling al fang el dissabte i vaig tenir bon ritme, així que guanyar la categoria va ser molt positiu per a mi. A la segona vaig cometre un parell d’errors només començar i vaig arrossegar-ne les conseqüències tot el dia. Volia recuperar el temps que havia perdut, i en alguns punts ho aconseguia, però com que estava arriscant, després cometia algun error i tornava a perdre temps. Tot i això, vaig aconseguir un bon resultat que em dona més confiança, perquè sé que puc millorar i estar davant», conclou.

La pròxima cita per a Jaume Betriu serà a l’Enduro d’Irañeta, a Navarra, el 12 i 13 de juliol.