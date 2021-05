El lideratge i l’encert golejador de Martí Just van facilitar el cinquè triomf de la temporada al CF Igualada. Els jugadors de Carlos López es van imposar al segon classificat del grup on es dirimeix la permanència a Tercera Divisió, el CF Peralada (3 a 1).

Romans Carrillo va aturar un penal favorable als empordanesos (min 6), però no va poder evitar que Arnau Ortiz materialitzés el seu refús. Llavors, va aparèixer el menut mitja punta per empatar amb un gran xut des de l’exterior de l’àrea de penal i per capgirar el resultat en aprofitar una assistència de Bernat Benito. Pedro J. Calvo (min 81) va sentenciar el triomf en rematar de cap a gol una centrada de Goran.