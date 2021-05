Per insòlit i sorprenent que sembli, Espanya acudirà a la propera Eurocopa, que se celebrarà entre l'11 de juny i l'11 de juliol arreu del continent (inclosa una seu a Sevilla), sense cap jugador del Real Madrid. El seleccionador Luis Enrique ha fet pública una convocatòria de 24 futbolistes sense cap representant del conjunt de Zidane i només tres blaugrana, Busquets, Alba i la revelació de la temporada, Pedri. Com a símptoma que els temps canvien, fins a 14 dels jugadors en els que confia l'extècnic blaugrana no juguen a la lliga espanyola.

Els tres porters convocats són: Unai Simón (Athletic Club), David De Gea (Manchester United) i Robert Sánchez (Brighton).

En defensa, Luis Enrique compta amb César Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Eric García i Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Leeds United), Jordi Alba (Barcelona) i José Gayá (Valencia).

Pel centre del camp, estan seleccionats Rodri Hernández (Manchester City), Sergio Busquets i Pedri González (Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool), Koke Resurrección (Atlético de Madrid) i Fabián Ruiz (Nàpols).

A la davantera, Espanya hi tindrà Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferrán Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton) i Pablo Sarabia (PSG).

En aquesta llista destaca l'estrena de Laporte, recentment nacionalitzat espanyol, el retorn d'Azpilicueta -que dissabte juga la final de la Lliga de Campions amb el Chelsea-, Traoré i Sarabia i l'absència de Sergio Ramos, sense cap mena de dubte la gran sorpresa de la convocatòria. Cal dir, però, que el capità madridista ha estat lesionat i pràcticament no ha participat en els partits del seu equip en el tram final de temporada.

La selecció espanyola debutarà el 14 de juny (21 h) contra Suècia, el dia 19 (21 h) s'enfrontarà a Polònia i el 23 (18 h) a Eslovàquia, dins del grup E de la primera fase de la competició. Els tres partits tindran lloc a l'Estadi de La Cartuja de Sevilla.