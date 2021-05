El Navàs va aconseguir l’invicte després d’imposar-se per 69 a 66 al Castellbisbal en la darrera jornada de lliga. Els bagencs, classificats per la fase final d’ascens a Lliga EBA, van fer un bon partit, imposant el seu ritme de joc i sent més eficaços que el rival en els moments decisius del duel. Els locals arribaven als últims minuts amb un avantatge de 9 punts, però dos triples consecutius del Castellbisbal van ajustar el marcador. Tot i això el Navàs va gestionar perfectament la possessió final per sentenciar una nova victòria.