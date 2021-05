La batalla per la permanència és el principal focus d’atenció a la Lliga Iberdrola, un cop el Barça ja va sentenciar el títol fa quinze dies i les altres dues places per disputar la propera Lliga de Campions estan pràcticament decidides a favor del Real Madrid i el Llevant. Quan només falten tres jornades pel final del campionat -i amb 4 partits pendents, tres d’ells de les blaugranes-, la lluita per escapar de les quatre places de descens es presenta emocionant si bé el forat entre l’Eibar i el Rayo Vallecano de la fruitosenca Paula Fernández respecte del Deportivo, el primer dels equips en la zona perillosa, és de cinc punts.

Tot i que es avançar en el minut 11 amb un gol de Sheila, el Rayo Vallecano no va poder treure els tres punts del Felipe del Valle perquè el Betis (on la manresana Marta Perarnau no va jugar) va empatar poc abans del descans amb una diana d’Ana González i el marcador ja no es va moure més. En el segon temps, les madrilenyes van intentar sumar els tres punts davant d’un rival que tampoc té la salvació assegurada, i Paula va tenir una bona ocasió en un xut de falta que la portera Gérard va aturar.

En la propera jornada, d’aquí a dos caps de setmana, les de Carlos Santiso rebran el Santa Teresa en un partit clau. L’equip de Badajoz és a hores d’ara sis punts per sota, però té un partit pendent al camp de la Reial Societat que es jugarà aquest diumenge.

Un derbi molt intens

Penúltim és l’Espanyol després de perdre un punt a darrera hora en el derbi contra el Barça, on la sesrovirenca Jana Fernández va entrar al camp al minut 77 substituint Pereira. Les de Lluis Cortès van rebre dos gols en un partit per primer cop a la Lliga aquesta temporada, i l’Espanyol les va posar contra les cordes.

Crnogorjevic va avançar el Barça al minut 6, i semblava que a la ciutat esportiva de Sant Adrià es viuria una nova golejada. Però un Espanyol coratjós va aprofitar un penal comès per Pereira que va transformar Baudet al minut 17, i 10 després Paños no va aturar bé una centrada i Szymanovski va rematar a gol. Guijarro va empatar al 38. En el segon temps, la intensitat va pujar de to i l’Espanyol va estar a punt de trencar la ratxa del Barça, que ha guanyat tots els partits, però Mariona va anotar al 93 de cap desfermant l’eufòria barcelonista i el desencís local.

L’Eibar de la portera igualadina Noèlia Garcia, actualment lesionada, va perdre a casa amb el València per culpa del gol d’Anita al minut 42. Les basques hauran de suar encara per assegurar la permanència.

Últim tren per a la Reial

La Reial Societat, on la monistrolenca Núria Mendoza va jugar els 90 minuts i va veure una targeta groga, no va passar de l’empat sense gols en la visita de l’Atlètic –la golejadora local, Nakihari, va fallar un penal– i veu com s’allunya el bitllet europeu. Les de Natàlia Arroyo juguen diumenge vinent l’esmentat partit amb el Santa Teresa, i si no sumen els tres punts aniran en la propera jornada al camp del Real Madrid amb totes les opcions exhaurides.

El Llevant va superar un altre obstacle en el camí que porta a la Lliga de Campions. Tot i que es va avançar al camp del Madrid, amb gols d’Andonova i la pitxitxi Esther, les locals van empatar mitjançant Mónica i Maca, i només el gol en pròpia porta d’Okeke al 74 li va donar els tres punts.