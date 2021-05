El futbol basc tindrà dos equips més a la Segona Divisió A la propera temporada, després de les finals disputades durant el cap de setmana a Extremadura a partit únic. La Reial Societat B de Xabi Alonso va derrotar l’Algesires de Salva Ballesta per 2-1, mentre que el modest Amorebieta va vèncer 0-1 el Badajoz. L’Eivissa, que fa sis anys va renéixer a Regional Preferent després de desaparèixer el 2010, va guanyar l’UCAM Múrcia, botxí del Barça B, per 1-0. En un partit que es va decidir a la pròrroga, el Burgos va vèncer el filial de l’Athletic Club de Bilbao per 1-0.