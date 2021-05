El Manresa FS va fer pública ahir la identitat de l’entrenador que dirigirà el primer equip del degà del futbol sala manresà la temporada 2021-22 a Segona Divisió B. L’escollit és Pau Machado Requena, el tècnic que ha liderat el salt qualitatiu que ha protagonitzat el FC Cerdanyola del Vallès els dos darrers exercicis a la mateixa categoria i grup on competeix el Manresa FS.

Els blanc-i-vermells encara han de jugar, dissabte, a la pista del Sala 5 Martorell, l’intranscendent últim partit de la Fase d’Accés a les Eliminatòries d’Ascens a Segona Divisió, però la junta directiva del club manresà no ha volgut deixar passar l’oportunitat de tancar el fitxatge «d’una de les nostres primeres opcions per fer-se càrrec de la banqueta del primer equip la propera temporada», tal i com emfasitza Pere Joan Pusó, president del Manresa FS.

No endebades, el perfil de Pau Machado s’ajusta a la perfecció als requeriments dels directius de l’entitat. «El primer aval de Pau Machado és la seva trajectòria com a entrenador, que hem seguit i coneixem a fons. Les referències que en tenim són excel·lents. Sens dubte, és un bon tècnic que destaca per la seva capacitat de treball i per la relació de proximitat que sap establir amb els jugadors», detalla Pere Joan Pusó. En conseqüència, Pau Machado «s’adapta a la idiosincràsia del Manresa FS i a la filosofia de treball amb la qual volem que es treballi al primer equip», conclou el president.

Deu dies han estat suficients per segellar l’acord per una temporada. De moment, es desconeix si Pau Machado aterrarà a Manresa sol o si l’acompanyarà algun col·laborador.

La continuïtat de l’entrenador que ha dirigit l’equip els últims dos mesos, Albert Manzanares, després de la marxa de Sito Rivera al Burela FS (Primera Divisió), no s’ha plantejat. «Creiem que és el moment d’iniciar una nova etapa i des del moment en què es va fer càrrec de l’equip, l’Albert sabia que el nou projecte no es podia fonamentar en un tècnic sense experiència. Era massa arriscat», exposa Pere Joan Pusó, tot i lloar la tasca de Manzanares «li estem molt agraïts per la feina que ha desenvolupat aquests mesos».

Per últim, assenyalar que el Manresa FS no ha contemplat el retorn a la banqueta manresana de Sito Rivera, tot i que l’entrenador mataroní no continuarà a l’equip gallec.