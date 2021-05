A partir d’avui i fins el proper dilluns, 7 de juny, tothom que ho desitgi pot emetre el seu vot per decidir, entre les tres propostes finalistes, el logotip de Manresa, Capitalitat del Bàsquet Femení 2021-2022. La votació s’ha d’efectuar a través del següent enllaç https://cbfmanresa.cat/cbfmanresa/. Tot i que la Federació Catalana de Basquetbol ja disposa d’un logotip genèric on cada any s’incorpora el nom de la nova ciutat que assumeix la capitalitat, Manresa, des d’un bon inici, ha volgut tenir empremta pròpia.