Quan tenia dos anys i mig, el seu cosí Guillem li va cedir la seva Yamaha PW50, una motocicleta concebuda per tal que els nens s’iniciïn en la pràctica del motocròs i, no de forma literal però sí conceptualment, Pau Alsina encara no n’ha baixat.

Va debutar en el campionat Accema de curses americanes amb només quatre anys i als set, es va proclamar campió de Catalunya de motocròs de 50 cc (MX 50). Després de canviar de modalitat motociclista i d’especialitzar-se en velocitat, va conquerir la categoria Promo1, per a motos de 70 cc, del Campionat de Catalunya de Motociclisme el curs de la seva estrena i, enguany, amb 13 anys, encara el repte de destacar a l’European Talent Cup, la competició ideada per tal que els pilots de la seva edat iniciïn el camí que duu al mundial de motociclisme. «El meu objectiu a mig termini és el campionat del món de velocitat de Moto3», sentencia Pau Alsina.

El repte de completar la formació

El pilot sallentí i el seu preparador des de finals del 2019, Dani Ribalta, van haver d’encarar un transcendent dilema per decidir quin era el següent pas després d’una temporada poc reeixida a la categoria Moto 4 del Campionat d’Espanya de Superbike per una incomprensible equivocació del proveïdor a l’hora de proporcionar als mecànics de Pau Alsina els recanvis necessaris per optimitzar el rendiment de la motocicleta de 150 cc i 28 CV que havia concebut per a ell Toni Elias Deix. «Les prestacions del Pau a les primeres curses, als circuits de Navarra i Montmeló, van ser òptimes. La seva progressió es va aturar a Xest i no vam trobar-ne la causa fins dies abans de l’última prova a Jerez, en la qual el Pau ja no va participar», detalla Silveri Alsina, pare del jove pilot.

El lògic era fer el pas a la categoria PreMoto3 per a motocicletes de 250 cc, però va prevaler el criteri de Dani Ribalta. «El preparador ens va aconsellar inscriure’ns a l’European Talent Cup, doncs va considerar que era la competició idònia per tal que el Pau aprengui, per tal de completar la seva formació», exposa Silveri Alsina. Dit i fet. Enguany, Pau Alsina ha debutat a la competició com a pilot d’Artbox Team, «equip que també va acollir a Marc Márquez en la seva etapa formativa», emfasitza l’apassionat progenitor.

La cinquena edició de l’European Talent Cup consta d’onze curses que se celebren en els sis millors circuits de l’Estat i de Portugal (Estoril, Xest, Montmeló, Autòdrom de l’Algarve, Motorland Aragó, Jerez i altra vegada Xest). En quatre d’aquests circuits es disputen dues curses en un mateix cap de setmana. Aquest exercici, hi ha inscrits 50 pilots de 18 nacionalitats, entre els quals un japonès, un malaisi i un sud-africà.

Pau Alsina és conscient que «aquesta és una temporada d’aprenentatge» que, tal i com reflexiona el seu pare, «ha d’afrontar sense pressió, només amb l’objectiu de progressar fins a situar-se a sis o set dècimes de segon dels pilots capdavanters». L’últim cap de setmana d’abril, el sallentí va signar el 25è lloc final a les dues proves disputades a Estoril, però quinze dies després, a Xest, va assolir una 17a i una meritòria 13a posició final. El proper diumenge, 13 de juny, Pau Alsina intentarà mantenir la seva progressió a Montmeló, al Circuit de Catalunya.

Silveri Alsina assenyala que «l’ideal seria ser, a final de curs, entre els pilots seleccionats per participar, l’any 2022, a la Red Bull Rookies Cup», un campionat que es desenvolupa per circuits d’arreu d’Europa des del 2007 en les mateixes dates que s’hi disputen les proves del mundial de velocitat. Per últim, l’esglaó previ abans d’accedir al professionalisme és el Campionat del Món Júnior de Moto3.

Una inversió de 250.000 euros

La participació de Pau Alsina a l’European Talent Cup només és possible gràcies a la infraestructura administrativa, mecànica i logística d’Artbox Team i a l’aportació de 18 empreses del territori que permeten a la família Alsina suportar «el cost de 100.000 euros anuals» que comporta. Silveri Alsina s’esmerça en trobar el desllorigador, en forma de patrocinador, per afrontar en un hipotètic i anhelat futur «les despeses de 250.000 euros» per temporada que implica competir al Mundial Júnior de Moto3. Mentrestant, el vailet al qual els peus no li arribaven al terra assegut al seient d’aquella primigènia Yamaha PW50 i que va obligar el seu pare a treure-li els topalls de velocitat de la KTM 50 adquirida pel dia de Nadal de 2010 amb el seu domini i seny a l’hora de conduir-la, continuarà presentant-se dilluns rere dilluns a l’aula de 1r d’ESO de l’IES Llobregat «amb els deures fets. En cas contrari, les motos es podrien acabar», explicita Pau Alsina.