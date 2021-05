Joan Corominas i David Andreu, el tàndem de tècnics cardonins que ha dirigit el CF Solsona les tres últimes temporades i que ha signat, primer, l’ascens del conjunt solsoní a Primera Catalana i, després, la seva permanència a la categoria, donen per acabada la seva etapa com a entrenadors de la formació blava.

Tal com assenyala Joan Corominas «la decisió que prenem és molt meditada i irreversible. En realitat no l’hem pres ara. Es va comunicar a la junta directiva el dimecres, 10 de març, però ambdues parts van pactar no donar-la a conèixer fins que l’equip hagués aconseguit, de forma matemàtica, la permanència».

Les raons que impulsen els cardonins a tancar el seu cicle al CF Solsona no han transcendit. Joan Corominas reflexiona que «ambdós hem patit un gran desgast aquesta temporada. Havia de ser un curs per gaudir, però a les dificultats que han sorgit, si han afegit diferències de criteri amb la junta sobre com encarar el futur». David Andreu ratifica els arguments de Corominas. «La nostra línia de treball i la de la junta no coincidien i això generava una situació molt incòmode, oimés quan la relació personal és molt estreta. Per això, hem considerat que el millor era separar els nostres camins».

Ernest Estany, president del CF Solsona, admet que els directius coneixien la decisió dels entrenadors des de primers de març. «Ens va sorprendre, els trobarem a faltar, la junta voldria que continuessin al club», afirma. «No se’ls pot demanar més», continua Ernest Estany. «Han assumit el sobreesforç que han generat la pandèmia i la impossibilitat de jugar al nostre terreny de joc. Els hi estem molt agraïts. Han fet una feinada que mereix una qualificació de 15 sobre 10», conclou el mandatari». Joan Corominas i David Andreu també expressen «el profund agraïment que sentim pel fet que el CF Solsona ens va donar l’oportunitat d’entrenar l’equip i d’assolir unes consecucions esportives inèdites».

El debat que s’ha generat en alguns sectors de l’afició i de l’opinió pública solsonina sobre la idoneïtat de la presència de jugadors de fora de la comarca a l’equip podria explicar una separació que, en el fons, cap de les dues parts desitjava.