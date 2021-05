«La junta directiva del Manresa Futbol Sala encara no m’ha parlat d’objectius esportius concrets. La lògica assenyala que el primer equip blanc-i-vermell ha de ser entre els capdavanters de la Segona Divisió B, per història, potencial i tradició. Però jo crec que hem de ser ambiciosos i aterro a la capital del Bages amb dos propòsits: que el Manresa FS torni a liderar la competició, que es reafirmi com un dels equips a batre, i que les grades del pavelló del Pujolet, que conec perfectament, s’omplin d’espectadors fins al límit de la seva capacitat».

Així encara Pau Machado Requena la responsabilitat de convertir-se en el nou màxim responsable tècnic del primer equip del Manresa FS. Tot i la seva joventut, 36 anys, aquest barceloní del barri de Sant Martí de Provençals acumula un bagatge de 21 temporades a les banquetes, tres de les quals duent les regnes de formacions de la mateixa categoria que l’equip de la capital del Bages. Pau Machado és conscient que dirigir el Manresa FS pot marcar un punt d’inflexió en la seva carrera com a entrenador i, potser per això, les seves paraules deixen entreveure el seu entusiasme pel repte que entoma.

Un acord segellat en deu dies

Pau Machado detalla que l’acord amb l’entitat manresana es va gestar amb prestesa. «Fa un parell de setmanes vaig rebre la trucada d’Àngel Català, director esportiu del primer equip del Manresa FS. L’entesa amb els directius blanc-i-vermells es va produir ràpidament. Vaig constatar que tenien bones referències sobre la meva trajectòria i que volien apostar per un tècnic jove, ambiciós i amb projecció. Tots els requisits que requerien encaixaven amb el meu perfil. De seguida, les dues parts ens vam adonar que l’interès era mutu i que segellar l’acord s’adequava a les nostres expectatives».

Respectar i adaptar-se a la identitat del seu nou club, sobretot pel que fa a la vocació de treballar amb el planter i de donar oportunitats als jugadors forjats en els equips formatius del Manresa FS és una de les premisses que s’ha marcat el tècnic barceloní. «Només hi ha un aspecte que encara hem de definir amb el president de l’entitat, Pere Joan Pusó. Estem analitzant la idoneïtat que m’acompanyi a Manresa una persona de la meva confiança per completar el cos tècnic i exercir de segon entrenador. La resta dels meus col·laboradors han de ser persones de les casa», sentencia Pau Machado.

El coneixement que té Pau Machado de l’actual plantilla del Manresa FS, així com del seu potencial és detallat. La seva primera tasca a la capital del Bages serà «reunir-me i parlar amb tots i cadascun dels jugadors per analitzar la seva situació i inquietuds, tant en l’àmbit esportiu com en el laboral, així com conèixer la seva disponibilitat per implicar-se en el nou projecte tal i com pretenc. Primer, vull escoltar els jugadors. Després, els vull transmetre el meu projecte», explicita.

Quatre perfils necessaris

La intenció de la junta directiva del Manresa FS i del nou entrenador és renovar a la majoria de jugadors de l’equip per configurar la base de la plantilla de la propera temporada. A hores d’ara, només són segures les baixes del veterà ala Carles Corvo, que ja es va desvincular del club manresà el març passat; la del porter Aleix Dalmau, que opta per la retirada, així com la del pivot del Pon de Vilomara David Muñoz. En conseqüència, Pau Machado considera que «almenys, ens falten quatre peces per completar l’equip. Haurem d’incorporar un porter un jugador que supleixi David Muñoz com a especialista a l’hora de jugar com a pivot, però per a mi és fonamental fixar a dos jugadors esquerrans, ales prioritàriament, ja que en l’actualitat no hi ha cap jugador amb aquesta característica especifica a la plantilla». El tècnic barceloní considera essencial «disposar d’una plantilla àmplia, de 12 jugadors i dos porters per ser competitius en una categoria del nivell i l’exigència de la Segona Divisió B».

La pretemporada ideal del Pau Machado consta «de cinc setmanes, per poder repartir adequadament la càrrega de treball físic. A més, m’agrada jugar molts partits de preparació, doncs són la millor eina per polir els conceptes tàctics i estratègics que es treballen en els entrenaments».

Oferir un joc vistós i atractiu

Pau Machado explicita que pretén que els seus equips es caracteritzin «pel bon tracte que li donen a la pilota». Per tant, el barceloní és partidari que el Manresa FS del proper exercici «assumeixi la iniciativa en els partits per generar moltíssimes ocasions de gol. El nostre joc ha de ser vistós, fins i tot espectacular». «És el millor esquer per atreure el públic a les grades del Pujolet, rebla, el tècnic barceloní.

Els equips de Pau Machado «juguen habitualment de quatre, però per evitar es converteixin en formacions previsibles, faig servir la possibilitat de jugar amb un pivot o, fins i tot, amb un fals pivot». D’altra banda, l’entrenador es considera «agosarat a l’hora de jugar amb porter jugador, inclús amb els partits empatats. Com a la majoria de tècnics d’aquest esport, el barceloní creu que és fonamental treballar les jugades o accions d’estratègia i «adaptar-les al tipus de jugadors que tens. En el cas del Manresa FS, hem de millorar i optimitzar les situacions de volteig exterior per rendibilitzar les jugades assajades que es culminen amb xuts exteriors. Hi ha jugadors a l’equip que en poden treure molts rèdit». Per últim, Pau Machado considera innegociable «la implicació dels jugadors en el projecte. El compromís amb l’equip i un joc vistós i atractiu són les claus per tal que els aficionats se sentin orgullosos del seu equip», conclou.

L’actual seleccionador català absolut de futbol sala, Santi Gea, va ser fonamental per tal que Pau Machado iniciés, amb només 15 anys, la seva carrera com a entrenador de futbol sala al barceloní CET 10. Machado ha dirigit a equips formatius de totes les edats en aquest club, així com a l’infantil A de l’Indústries Santa Coloma.

Amb només 23 anys, es va fer càrrec del seu primer equip sènior al Futsal Rosario Central. Sis reeixides temporades van propiciar que la temporada 2018-19, el FS Canet li donés l’oportunitat d’estrenar-se com a entrenador a Segona Divisió B. Els dos últims exercicis, el barceloní ha dirigit al FC Cerdanyola.

Pau Machado va jugar a futbol fins als 21 anys, quan va presentar-se a unes proves organitzades per la secció de futbol sala del FC Barcelona per trobar jugadors per al filial blaugrana. Les seves aptituds tècniques van propiciar el seu fitxatge pel FC Barcelona B, amb el qual va segellar l’ascens a l’antiga Primera Nacional A, l’actual Segona Divisió B. Després, va defensar els colors del FS Gràcia, el CN Sabadell i el FS Canet.