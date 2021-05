Diumenge, dues de les curses més emblemàtiques del Berguedà i el Solsonès, la Pujada de Bagà a Coll de Pal i la mitja marató de muntanya Passos de Gegant, recobren el pols competitiu després que l’esclat de la pandèmia obligués a suspendre’ls l’any passat.

La inclusió a la mitja marató de muntanya de l’inèdit i atractiu tram de la Rasa de Neix i la substitució de l’habitual CrossKids Race, la cursa ideada per a atletes de 6 a 14 anys, per l’estimulant quilòmetre vertical fins a Castellvell, batejat com a KV Castellvell, són les principals novetats i al·licients que presenta la sisena edició de la Passos de Gegant, la prova solsonina que es caracteritza per la seva idiosincràsia solidària. No endebades, enguany, els beneficis que generi l’esdeveniment es destinaran a GIGA, l’associació nascuda a Solsona el maig del 2019 per ajudar a persones afectades per demències, danys cerebrals adquirits o malalties neurodegeneratives.

Tot i el replantejament de la cursa infantil, l’edició d’aquest any de la Passos de Gegant pretén donar continuïtat al format de les proves estrenades el primer diumenge de juny del 2019. Això sí, la coincidència amb la popular Fira de Sant Isidre obligarà a situar la sortida en un tram diferent del passeig del Pare Claret. A més, a causa de la crisi sanitària, es farà de forma esglaonada tant en la mitja marató de muntanya com en la cursa de 10 quilòmetres. Els corredors sortiran en grups de 30 cada 3 minuts. Alhora, també a causa de la pandèmia, no es podran oferir els habituals serveis de vestidor i guarda-roba i ambdues curses «es correran segons el format d’autosuficiència, és a dir, que no hi haurà els acostumats punts d’avituallament i només s’abastarà d’aigua els participants en dos indrets a la mitja marató i en un a la cursa de 10 quilòmetres» especifica Xavier Espiña Martínez, membre de l’organització i del grup de curses i marxes del Centre Excursionista del Solsonès.

La mitja marató de muntanya té un recorregut de 22,61 km i 1.235 m de desnivell positiu acumulat. El primer grup de 30 corredors prendrà la sortida a les nou en punt.

Tal com és tradicional, el primers turons que hauran de pujar els participants seran els serrats de Sant Bartomeu i de Rotxés, entre els quals es troba un difícil tram que fa necessari recórrer a l’ajut de cordes per poder superar-lo. Després de l’ascensió al castell de Lladurs, entre els quilòmetres 11 i 13, els corredors «hauran d’endinsar-se per un barranc o torrentera cobert de vegetació que, a més, en un tram, s’engorga i transmet la sensació que es passa entre dues parets de pedra», descriu Xavier Espiña. Tot seguit, ja al serrat de l’Om, els participants gaudiran del pas per la balma de les Cambres de la Llera. Els darrers quilòmetres coincidiran amb el recorregut de la cursa de 10 quilòmetres, que inclou els turons de La Cajola i Castellvell, la Rasa de Bellavista i el parc de la Mare de la Font.

L’Equip de Tecnificació d’Esports de Muntanya (ETFEM) ha estat el responsable de crear i promoure el KV Castellvell, una cursa per a nenes i nens de 6 a 14 anys d’1,4 km i 140 m de desnivell positiu a la qual s’han inscrit 39 joves corredors. La mitja marató de muntanya compta amb 127 participants potencials i la cursa de 10 quilòmetres amb un més, 128.

L’única vegada que s’ha suspès la clàssica Pujada de Bagà a Coll de Pal des de la seva constitució, el 1984, va ser l’any passat, degut a la crisi sanitària. Enguany, els membres d’Amics de l’Atletisme de Bagà recuperen aquesta arrelada i insòlita cursa de 19,6 km sobre asfalt, així com les dues proves que la complementen, la Vertical de Bagà a Coll de Pal i la Milla Vertical de Bagà a Puigllançada.

Cent quaranta-sis inscrits a Bagà

La singularitat de la Pujada de Bagà a Coll de Pal ha atret l’atenció de 83 corredors en aquesta trenta-setena edició, que hauran d’afrontar un recorregut de pujada constant sobre asfalt per la carretera que mena a l’estació d’esquí amb un desnivell mitjà del 7% i que només ofereix un tram amb poca pendent durant el segon quilòmetre. En aquesta ocasió, com les proves que configuren la Passos de Gegant, també es correrà en règim d’autosuficiència i només es donarà aigua i fruita als participants en un punt d’avituallament situat a mitja pujada.

La requesta de les dues proves que complementen la Pujada ha estat semblant i 63 esportistes s’han inscrit a la VII Vertical de Bagà a Coll de Pal i a la III Milla Vertical de Bagà a Puigllançada. La inscripció a aquestes dues proves es fa de forma conjunta, per tal que els participants decideixin en arribar a Coll de Pal si s’aturen o continuen fins coronar el cim. El recorregut d’ambdues curses recorre íntegrament els feréstecs i abruptes corriols que utilitzaven els contrabandistes per anar de Bagà a la Cerdanya.