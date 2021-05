El Baxi Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler finlandès Elias Valtonen, de 21 anys, 2 m d'alçada i que procedeix del Tuebingen Tigers de la Segona Divisió Alemanya. Valtonen és internacional amb Finlàndia i signa un contracte per tres temporades.

El nou jugador de l'equip que dirigeix Pedro Martínez va néixer l'11 de juny del 1999 a Eura, Finlàndia. La seva trajectòria es va iniciar al Korihait-Korisliiga del seu país natal, on hi va jugar del 2013 al 2015. Aleshores, va fitxar pel HBA Märsky, també finlandès, on s'hi va estar fins al 2018. Posteriorment, va passar per l'Arizona State de la lliga universitària nordamericana (NCAA), fins al 2020, i la temporada passada va competir amb el Tigers Tübingen. Durant aquest curs a la ProA alemanya, va fer unes mitjanes de 15,5 punts, 4,7 rebots i 2,6 assistències.