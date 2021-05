Eurosport encara la recta final cap als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 anunciant la incorporació d’una cara molt coneguda de l’‘streaming’ per a les seves retransmissions. La cadena esportiva fitxa Ibai Llanos per la cadena esportiva per comentar els partits de bàsquet de la pròxima cita olímpica, a més d'elaborar el seu particular anàlisi i comentar tota l’actualitat de la competició.

«Per a mi, comentar els Jocs Olímpics és el més gran que hi ha. Poder col·laborar amb Eurosport en uns Jocs Olímpics, en l'àmbit professional no hi ha res que estigui per sobre. Sobretot, si és per comentar el bàsquet, esport del qual soc un gran aficionat. No hi ha res a nivell esportiu per sobre d’això. Espero que el que queda d’aquesta generació d’or del bàsquet espanyol pugui tenir el seu gran final», afirma Llanos en la nota de premsa enviada per Eurosport.

D’altra banda, Lydia Valentín, Or a Londres 2012, bicampiona del món, tetracampiona d’Europa i Medalla d’Or de la Reial Orde del Mèrit Esportiu el 2016, es converteix en ‘ambaixadora d’Eurosport’ durant els Jocs Olímpics de Tòquio. D’aquesta manera, la medallista olímpica espanyola crearà contingut exclusiu per a Eurosport des de Tòquio, narrant en primera persona la seva experiència durant la seva estada a la ciutat nipona on Lydia optarà a la seva quarta medalla olímpica.

De cara als Jocs Olímpics, Eurosport reforça el seu equip amb els millors experts olímpics per explicar i traslladar tota l’acció durant aquests Jocs. Més de 40 professionals del món de l’esport a tot Europa acompanyaran els aficionats durant la cita olímpica d’aquest estiu. A Espanya, Álex Corretja, Alberto Contador, José Javier Hombrados, Chus Rosa, Ángel ‘el pájaro’ Rodríguez, Chema Martínez, Javier Hernánz i Rafa Pascual, entre d’altres, seran alguns dels noms reconeguts de l’esport espanyol que compondran l’equip del canal en aquesta cobertura dels primers Jocs Olímpics d’Estiu 100% digitals de la història on la innovació tecnològica tindrà un gran protagonisme.

Programació especial en el compte enrere cap a Tòquio 2020

Amb l’inici del compte enrere dels ‘100 dies per a Tòquio 2020’, Eurosport va encendre la flama olímpica’ amb l’estrena d’una programació especial olímpica per seguir el camí a Tòquio dels atletes espanyols que participaran en els Jocs Olímpics i recordar els millors moments de la història olímpica juntament amb alguns dels seus protagonistes. Des del 14 d’abril passat i fins a l’inici dels Jocs, Eurosport ofereix cada setmana als seus canals i plataformes noves entregues de formats olímpics originals com ‘Noches Olímpicas’, ‘Head to Head’ o ‘Camino al Olimpo’.

Per millorar encara més aquesta experiència olímpica, Eurosport.es oferirà un accés il·limitat perquè els usuaris no es perdin cap detall i segueixin la competició olímpica segon a segon, com i quan vulguin. Els millors resums en vídeo de totes les proves olímpiques, el calendari i el medaller en temps real, els moments curiosos de cada jornada, les entregues de medalles i fins a 30 vídeos exclusius cada jornada. A més, estaran disponibles formats digitals exclusius per al seguiment especial cada matí a Espanya sobretot el succeït en la jornada nocturna al Japó, la participació espanyola i la de les estrelles internacionals de l’esport que acudeixin a Tòquio aquest estiu.

Els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 seran històrics per moltes raons. Una és que, per primera vegada en la història d’uns Jocs Olímpics, participarà un percentatge similar d’esportistes masculins i femenins en les diferents disciplines. A més, l’equip olímpic espanyol estarà liderat per primera vegada per una parella d’atletes, Saúl Craviotto i Mireia Belmonte, que portaran junts la bandera espanyola durant la cerimònia d’inauguració de Tòquio 2020.

Uns valors compartits amb Eurosport als quals, durant tot l’any, dona suport a l’esport masculí i femení apostant per incorporar a la seva oferta de continguts cada vegada més disciplines i competicions en la seva modalitat femenina en esports tan icònics de l’olimpisme com ciclisme, tennis, piragüisme i judo, entre d’altres.