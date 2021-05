Després d’haver escrit les glòries més elevades sobre la terra batuda de París, Rafael Nadal ha fet un nou pas cap a la llegenda amb la inauguració d’una estàtua de la seva figura a Roland Garros, que vol retre-li d’aquesta manera l’homenatge que es mereix.

Ha sigut l’artista espanyol Jordi Díez qui ha ideat l’obra, en la qual el mallorquí apareix suspès en uns cables mentre efectua el seu cop més emblemàtic.

«M’encanta», va clamar el tenista en revelar una escultura que deixarà gravades en metall les seves gestes a la capital francesa. «No hi ha un lloc més especial al món per a mi que Roland Garros per a aquesta escultura. Significa molt per a mi, és un gran honor», va afegir Nadal.

Suspès en l’aire

La imatge de Nadal quedarà així per sempre al costat d’Els Mosqueters, que van marcar els primers anys de la història del torneig i la del mateix aviador que dona nom al mateix, inaugurada l’abril passat.

«La idea de suspendre’l és per donar a entendre que la pilota va a molta velocitat», assegura l’escultor, que de seguida es va veure atret per la idea de donar forma al tenista quan l’anterior president de la Federació Francesa de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli, va expressar la idea d’immortalitzar Nadal.