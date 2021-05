L'equip femení del CB Igualada va finalitzar ahir divendres el seu recorregut per la Copa Catalunya-Primera Divisió estatal en perdre amb el Càmping Bianya Roser A per 52-44, en el partit de quarts de final de la Final a 8 que té lloc aquest cap de setmana a Vic. Les jugadores entrenades per Sergi Alamillo han fet una notable temporada, que han culminat amb la classificació per la fase final, però el seu recorregut va quedar estroncat en la primera jornada davant d'un conjunt que es va mostrar lleugerament superior.

Les igualadines es van imposar en el primer quart, en que van agafar una renda d'onze punts. Però a partir d'aquí, les barcelonines van anar menjant el terreny al seu rival i van decantar el partit al seu favor, amb un 18-9 en el darrer parcial que va pesar com una llosa pels interessos de les anoienques.

FITXA.

Càmping Bianya Roser A: Cusiné 15, Trabal 6, Mirat 12, Nebot 2, Del Moral 6 -cinc inicial-, Guardiola, Rios 1, Rovira 8, Casanovas 2 i Fernández. Tirs de 2: 19/42. Tirs lliures: 8/13. Tirs de 3: 2/9.

Anytime Fitness-CB Igualada: Carnet 7, Pujolreu 4, Lamolla 10, Jané 6, Amatllé 5 -cinc inicial-, Compte 5, Iglesias, Soler 7, Aniento, Calafell i Pineda. Tirs de 2: 14/35. Tirs lliures: 4/9. Tirs de 3: 4/18.

Parcials: 6-17, 15-10, 13-8 i 18-9.

Àrbitres: Francesc Xavier Piñol i Gerard Palau.