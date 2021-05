La selecció espanyola de futbol ha marxat aquesta tarda cap a Maribor (Eslovènia) per disputar el Campionat d'Europa sub-21, en el qual debutarà dilluns contra Croàcia en l'eliminatòria dels quarts de final. El certamen reuneix els vuit equips classificats després de la fase de grups i té lloc entre Hongria i Eslovènia.

L'expedició parteix cap al seu destí amb tres dies de retard a causa del positiu per coronavirus del jugador de l'Osasuna Jon Moncayola, que es va detectar dimecres i va provocar que divendres tots els integrants del grup s'haguessin de fer un test PCR i una prova d'anticossos. Totes elles van donar negatiu, tal i com va informar la Federació Espanyola de Futbol, i per aquest motui ja han pogut marxar cap a terres balcàniques.

El seleccionador estatal, Luis de la Fuente, va convocar el jugador del Real Madrid Castilla Antonio Blanco.

L'equip espanyol. Porters: Josep (Leipzig), Álvaro Fernández (Osca) i Iñaki Peña (Barça). Defenses: Óscar Gil i Pedrosa (Espanyol), Mingueza (Barça), Cucurella (Getafe), Miranda (Betis), Cuenca (Almeria), Hugo (València) i Alejandro Francés (Saragossa). Centrecampistes: Zubimendi (Reial Societat), Blanco (Real Madrid Castilla), Fran Beltrán (Celta), Villar (Roma), Manu García (Sporting Gijón), Bryan Gil (Éibar) i Sancet (Athletic Club). Davanters: Yeremy i Fer Niño (Vila-real), Brahim (AC Milan), Abel Ruiz (Sporting Braga) i Puado (Espanyol).

Els quatre partits dels quarts de final són, que es podran veure com la resta de la competició a Cuatro i mitele.es:

Espanya-Croàcia, dilluns 31 de maig a les 18 h, al Ljudski Stadion de Maribor (Eslovènia)

Països Baixos-França, dilluns, 31 de maig a les 18 h, al Bozsik Stadion de Budapest (Hongria)

Portugal-Itàlia, dilluns 31 de maig a les 21 h, al Stadion Stozice de Ljubljana (Eslovènia)

Dinamarca-Alemanya, dilluns 31 de maig a les 21 h, al MOL Arena Sosto de Szekesfehervar (Hongria).

Les dues semifinals es disputaran el dijous 3 de juny, a Maribor i Szekesfehervar. La final tindrà lloc el diumenge 6 de juny a Ljubljana.