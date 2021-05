El retorn a les competicions internacionals de l’escaladora moianesa Rut Monsech ha estat reeixit i ha reportat a la jove esportista de 19 anys els millors resultats assolits en un Campionat d’Europa. Rut Monsech va signar una remarcable sisena posició a la classificació overall o general de la categoria sub-20 a l’europeu youth celebrat aquest maig a la ciutat russa de Perm.

Després de l’aturada competitiva del 2020, la moianesa va concórrer a Rússia en les tres modalitats de l’escalada esportiva i en totes tres es va situar entre els vint millors especialistes d’Europa. Monsech va ser dotzena en la modalitat d’escalada en bloc i va aconseguir el quinzè lloc en l’especialitat d’escalada de velocitat. Per últim, només va ser dissetena en la modalitat d’escalada de dificultat. «Sens dubte, és l’especialitat que domino millor i vaig accedir a la semifinal després d’obtenir la setena posició a les fases classificatòries, però aleshores vaig cometre un greu error que em va impedir disputar la final», relata l’escaladora moianesa. Aquesta incidència no li va impedir situar-se entre els deu millors especialistes europeus a la classificació general, doncs una part significativa dels participants no sobresurten en les tres modalitats i només competeixen en aquelles en què destaquen.

El mestratge d’Oriol Maraver

Rut Monsech i el seu germà Guillem van començar a rebre el guiatge del santpedorenc Oriol Maraver, entrenador del Centre de Tecnificació d’Escalada Esportiva de Catalunya (CTEEC) el 2011. Tres anys després, amb 12 anys, la moianesa va debutar en una prova de la Copa d’Espanya en la modalitat d’escalada de dificultat i va obtenir una meritòria novena posició a la categoria d’edat que li corresponia, la sub-16.

Tot i això, va haver d’esperar fins al 2017 per pujar per primera vegada a un podi d’aquesta competició i modalitat. «Va ser en una prova de la Copa d’Espanya celebrada a Barcelona, a la Foixarda». Per segellar aquestes primeres consecucions, primer, Rut Monsech va haver de superar «la inseguretat que em tenallava a les competicions quan tenia nou anys. Quan era al rocòdrom, dubtava molt a l’hora de prendre decisions i la conseqüència era que apareixia el cansament i, lògicament, al final queia. Amb el suport del tècnic, vaig afrontar aquesta situació. Ho vam treballar a fons i les vacil·lacions van desaparèixer», assenyala.

No endebades, el 2016 es va presentar a les proves de selecció per accedir a l’esmentat centre de tecnificació d’escalada esportiva i des d’aleshores s’entrena tres cops a la setmana amb el selecte grup d’escaladors que preparen el mateix Oriol Maraver i David Gambús.

La seva progressió ha estat notable aquest darrer quinquenni. El 2017 es va proclamar campiona de Catalunya sub-16 d’escalada de dificultat; va debutar a la Copa d’Europa en dues modalitats (escalada en bloc i de dificultat) i va classificar-se per a la seva primera final d’aquesta competició a Mitterdorf im Mürztal (Àustria), on va aconseguir el vuitè lloc en escalada de dificultat. A més, l’evident salt qualitatiu de les seves prestacions va propiciar el seu debut en els campionats d’Europa i del Món d’aquell any, a Perm i Innsbruck. «Sincerament, al·lucinava. Les gimnastes franceses i les eslovaques tenien un nivell altíssim», proclama. Però la seva activitat esportiva generava «perplexitat entre els meus companys a l’IES Moianès. L’escalada esportiva és poc coneguda i no acabaven d’entendre ni el format de les competicions ni el seu grau de dificultat». El 2018 Rut Monsech va competir als europeus sub-18 d’escalada en bloc i de dificultat i va repetir presència mundialista, a més de proclamar-se subcampiona d’Espanya absoluta d’escalada en bloc.

Un rocòdrom construït pel pare

Rut Monsech es va iniciar en l’escalada esportiva amb només sis anys. Els seus pares, Ramon Monsech i Judit Gasca practicaven l’escalada en roca i el pare va decidir transformar un espai infrautilitzat d’una nau industrial de la seva empresa de transports en un rocòdrom. «És un manetes i, amb l’ajuda només d’alguns familiars, va construir un rocòdrom de 200 m2 que vam inaugurar el 5 de juny del 2011, tot i que jo i el meu germà hi vam començar a practicar l’escalada el 2008, quan es van collar les primeres preses als plafons de fusta. Llavors, tenia sis anys». La iniciativa de Ramon Monsech va propiciar la constitució de l’Associació Esportiva Via Boulder; l’organització de cursets d’escalada dirigits per l’alpinista Roger Cararach que van arribar a aplegar fins a 30 alumnes al dia i la celebració de proves open a Moià. Però, sobretot, van despertar «la passió» per l’escalada esportiva de Rut Monsech.

Membres de la selecció estatal a l’IFSC European Youth championships 2021

D’esquerra a dreta, dempeus: Andrea Ro-dríguez, David Macià (seleccionador), Rut Monsech, Alejo Bernabé, Aida Torres, Lluc Macià, Alberto Ginés, Èrik Noya (entrenador de velocitat) i Unax Uterga. D’esquerra a dreta, a la gatzoneta: Núria Carni-cero (fisioterapeuta), Iziar Martínez, Maria Laborda i Lau Macià.