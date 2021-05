Segon partit del play-off d’ascens a la Lliga Or, segona victòria igualadina i, en conseqüència, l’Associació Esportiva Hoquei Línia Igualada va segellar l’anhelat ascens a la segona categoria estatal de l’hoquei línia. Després de vèncer l’Espanya HC B diumenge passat a Les Comes (9 a 2), els anoiencs es van imposar altra vegada al seu oponent en un competit duel al palmesà Velòdrom de les Illes Balears (1 a 4).

La primera part del partit es va caracteritzar per la capacitat competitiva que van palesar ambdues formacions. Els locals es van defensar amb criteri i els igualadins van haver de jugar amb intel·ligència i serenor per generar ocasions. Xavier Álvarez va encertar a culminar en gol un contracop quan només faltaven 24 segons per al descans (0 a 1). I quan encara no sabien jugat tres minuts de la represa, Roger Alemany va establir el 0 a 2 que semblava sentenciar el partit. Yassine El Ouakili va retallar l’avantatge visitant quan faltaven 6’ i 50’’ per al final. La rèplica igualadina va ser immediata i 57 segons després Albert Muntadas va marcar l’1 a 3. Finalment, Oriol Morera va transformar la victòria en golejada.