L’Igualada Rigat va culminar la reacció que ha protagonitzat en el tram final de la competició, des que es va fer càrrec de la banqueta l’històric exjugador David Cáceres, i va segellar contra el CH Lloret la cinquena victòria consecutiva que li permet acabar la lliga en la vuitena posició. Un resultat que no només l’allunya de les quatre places de descens sinó que evita també que hagi de disputar el play-off de descens.

El partit contra el descendit equip de la Selva no va tenir història, ja que quan encara no s’havia consumit el primer minut de joc Ton Baliu va rematar magistralment de cullera a gol una assistència de Sergi Pla. La primera arribada a porteria dels anoiencs es convertia en el primer gol.

Sergi Pla i Ton Baliu es van intercanviar els papers pocs minuts després per posar un 2-0 que semblava sentenciar el partit, i la targeta blava que va veure el visitant Moisès Aguirre va facilitar que, en superioritat numèrica, Ton Baliu marqués el tercer dels locals. Abans d’acabar el primer temps, encara hi va haver temps perquè el jove Bernat Yeste marqués un golàs i perquè Ton Baliu assolís el seu tercer gol de la nit. El 5-0 amb el qual es va arribar al descans no deixava dubtes sobre qui seria el guanyador del partit.

Roger Bars va incrementar la diferència en el segon minut de la represa en una gran acció individual. Per tant, els dos jugadors que podrien haver disputat anit el seu últim partit amb la samarreta arlequinada, Sergi Pla i Roger Bars, van marcar el dia del seu possible comiat.

Només després que Ton Baliu signés un pòquer de gols, i amb 7-0, els igualadins es van relaxar i van permetre que el Lloret equilibrés el joc. Els visitants van retallar les diferències amb els gols de Xavier Pérez i Adrià Farré. Però a 29 segons del final, el jugador del planter Marc Carol, va marcar el seu primer gol a l’OK Lliga.