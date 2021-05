Els seguidors barcelonistes ja poden tornar a entonar aquella cantarella que es va popularitzar fa dotze anys per celebrar la gesta de l’equip masculí: «Copa, Lliga i Champions!». En un mes de maig inoblidable, el conjunt femení entrenat per Lluís Cortès va rubricar ahir el primer Triplet de la seva història, quinze dies després de conquerir Europa. Les blaugrana van sumar a Leganés la seva vuitena Copa de la Reina davant d’un Llevant que va reaccionar a la segona part però no va poder destronar un rival intractable.

El Barça només va triar quatre minuts a començar a decantar la final. Martens, en la primera de les tres assistències que va servir durant els quaranta-cinc minuts inicials, va enviar un córner al cap de Patri Guijarro i la migcampista va anotar l’1-0. Curiosament els altres dos gols van seguir el mateix patró: centrada de falta de l’holandesa i rematada de cap –Alèxia i Torrejón– avançant-se a la sortida en fals de María.

Al Llevant li va costar Déu i ajut crear joc. No va provocar la primera arribada fins el minut 16, i la primera ocasió fins al 35, quan Toletti va rematar massa creuada la pilota amb el cap, a la sortida d’un córner. El conjunt de Maria Pry no es va rendir i Alba Redondo, amb tot a favor, no va poder batre Coll.

En el segon temps, el Llevant va pujar una marxa el ritme i va sorprendre el Barça amb dos gols de Redondo –en una acció desafortunada de Pereira i Coll– i Banini, que s’hauria d’haver anul·lat per fora de joc d’Esther. Durant uns minuts, va semblar que la solidesa blaugrana flaquejava.

Aleshores, però, va sortir la figura d’Alèxia, que va robar la pilota en una sortida des de la defensa del Llevant i, en una acció de caràcter davant Zornoza, va batre Maria per baix. Gol i Triplet.