La junta directiva del Centre d'Esports Manresa ha presentat avui el recurs al Comitè Nacional d'Apel·lació contra la resolució del Jutge únic de competició i disciplina de Tercera Divisió (grup 5), el manresà Ramon Felipó, que va dictaminar que l'equip blanc-i-vermell no té dret a jugar les fases d'ascens a la Segona Divisió RFEF.

La presidenta del CE Manresa, Ruth Guerrero, ha assegurat que la lluita per aconseguir el dret a participar en les fases "és un camí dur però estem convençuts dels nostres arguments".

L'enrenou va començar quan el FC Vilafranca va obtenir l'ascens a la Segona Divisió RFEF (Real Federación Española de Futbol), una nova categoria que la temporada vinent serà la quarta en la jerarquia del futbol estatal per darrera de la Primera (Lliga Santander) i la Segona Divisió (Lliga Smartbank) i la Primera RFEF. El conjunt del Penedès és filial de la UE Lleida i, com que els de la Terra Ferma no van aconseguir pujar a Primera RFEF, el Vilafranca no pot accedir a la Segona RFEF.

Segons el CE Manresa, el Terrassa hauria de pujar directament ocupant el lloc del Vilafranca i el Manresa hauria de jugar la fase d'ascens en el lloc dels egarencs perquè van quedar tercers de la ronda intermèdia, darrere del Sant Andreu i del Vilassar.

La realitat, però, és que el Terrassa ha estat jugant les fases, i ahir va quedar eliminat davant del Sant Andreu (0-1) en la penúltima ronda. El Manresa espera ara si les instàncies esportives li donaran la raó o l'any vinent haurà de jugar a la Tercera RFEF.