Èric García torna a ser de nou, a casa. Se’n va anar del FC Barcelona perquè no van confiar en el seu talent. Va abandonar el Barça el 2017 camí del Manchester City, però aquest jove central de 20 anys es va proposar tornar al més aviat possible. Hauria pogut fer-ho l’estiu passat, però no ho va aconseguir perquè no hi havia diners. També hauria pogut retornar al mercat hivernal, però no hi va haver acord entre els tres candidats: Laporta, Font i Freixa. Firma fins al 2026, amb una clàusula de rescissió de 400 milions d’euros.

Ara, amb el mercat estiuenc acabat d’iniciar, el Barça ha oficialitzat el fitxatge d’Èric García. Deixa el City amb la carta de llibertat i es converteix en el segon fitxatge del nou projecte dissenyat per Laporta, pendent encara de la continuïtat de Koeman a la banqueta. Se’n va anar fa quatre anys a Anglaterra (va costar dos milions al City) i ara torna a casa seva. «Llar, dolça llar», ha tuitejat el club blaugrana per anunciar la seva tornada.

García segueix el camí traçat al seu dia per Piqué a l’estiu del 2008. Llavors, l’ara capità blaugrana procedia del Manchester United. Guardiola i Txiki Begiristain, el secretari tècnic del Barça llavors, van decidir pagar cinc milions d’euros per Piqué, convertit en central de referència en l’última dècada al Camp Nou.

Al club blaugrana no li ha costat res repatriar Èric, entossudit com estava a triomfar al Barça, malgrat que Guardiola havia dipositat moltes esperances per convertir-lo en un dels defenses de referència del Manchester City. Però el jugador, que s’incorpora aquesta mateixa setmana a la concentració de la selecció espanyola per disputar l’Eurocopa, no tenia dubtes.

Ni un sol dubte. Volia tornar sí o sí al Barça. Ha tardat un any, però se n’ha sortit, finalment.