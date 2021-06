Les inscripcions per participar en la marxa 1a Ignasiana BTT ja es poden formalitzar a l’Oficina de Turisme de Manresa i les webs manresa2022.cat i runedia.com. La prova, de caràcter no competitiu, tindrà lloc el dia 26 de setembre i fins el dia 20 del mateix hi ha temps per apuntar-s’hi.

La Ignasiana recorrerà les quatre últimes etapes del Camí Ignasià, des de Verdú. Un total de 115 km amb pas per Cervera i Igualada i destí final a Manresa. La marxa té un desnivell positiu de 2.000 metres i un desnivell negatiu de 2.200 m. La sortida es farà a les 8 del matí a Verdú.

Els organitzadors han dissenyat un traçat que evita trams de carretera i zones perilloses per als ciclistes. La Ignasiana és una de les activitats previstes en la commemoració dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat de Manresa.