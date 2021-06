El primer fitxatge de la segona etapa de Laporta al capdavant del Barça és un davanter argentí que demà fa 33 anys i arriba al Camp Nou amb l’aval de ser un dels golejadors més destacats del segle XXI. Després de quedar lliure del Manchester City, on s’hi va estar durant una dècada i es va convertir en el màxim artiller del club, Sergio Kun Agüero ahir va firmar per 2 temporades amb un contracte que incentiva la consecució d’objectius. La clàusula de rescissió és de 100 milions d’euros.

Abans de marxar cap a la concentració de la selecció per disputar la Copa Amèrica, que finalment se celebrarà al Brasil i no a Colòmbia ni l’Argentina, les seus inicialment previstes, Agüero va passar per les instal·lacions del Barça i en la compareixença davant la premsa va assegurar que «espero poder jugar amb Messi, però el meu fitxatge es va començar a gestar ja fa un mes i mig, i el que passi amb el Leo és una cosa que l’ha de decidir ell». El davanter també va afirmar que no ha parlat amb Koeman, si bé Laporta va assegurar que el tècnic ha estat en tot moment al cas de les negociacions.

Agüero va apuntar que «excepte aquesta temporada, he fet nou anys molt bons al City. Una lesió al genoll em va deixar sense jugar uns mesos, em vaig recuperar i després vaig tenir la covid. Però en els últims quatre mesos m’he sentit molt bé físicament. El més important és que el genoll està perfecte, i ara només em queda demostrar que puc fer aquí el que vaig fer a Manchester».

El jugador també va revelar que en l’àpat de celebració de la Premier, Guardiola li va comentar que «vaig al millor equip del món. Són les últimes paraules que recordo que em va dir».

Per la seva part, Joan Laporta, interrogat sobre si la incorporació del Kun és una clucada d’ull a Messi, va assegurar que «el fitxem perquè es un jugador excepcional, desitjat. El fitxatge del Kun és pel Kun. Volem fer un equip molt competitiu i aquest és el primer d’uns quants fitxatge que anireu coneixent durant el mes de juny». El següent, molt probablement, serà avui el del defensa de Martorell Èric Garcia, que també ve del Manchester City.

Sobre el futur de la banqueta, Laporta va repetir que «hem iniciat un període de reflexió amb el Koeman, per avaluar què s’ha fet bé i què no tant. Vem dir que ens tornaríem a veure al cap d’una setmana o deu dies. Té contracte en vigor i la nostra voluntat és respectar-lo, en la mesura que unifiquem criteris en la reflexió que fem. Les converses van molt bé».