Ja fa gairebé cinc anys que Dani Alves va fer les maletes, però el Barça continua sense haver pogut omplir el buit que va deixar al lateral dret. Ni Douglas, ni Montoya, ni Semedo, ni Aleix Vidal, ni Sergi Roberto ni Wagué ni, de moment, Dest han aconseguit fer oblidar el brasiler. Emerson, cedit fins ara pel Barça al Betis, intentarà ser l’hereu del seu compatriota.

El gener del 2019, el Barça va pagar 12 milions a l’Atlético Mineiro per aconseguir els serveis d’aquest prometedor defensa. El va cedir al Betis, que es va comprometre a pagar 6 milions més la fitxa per la cessió per dues temporades. Nou milions en total que el Barça havia d’abonar per quedar-se’l en propietat.

El jugador, de 22 anys, Emerson disputarà sí o sí la pretemporada com a blaugrana, on té garantides dues temporades més de contracte, en què cobraria 2,6 i 3,4 milions d’euros, respectivament. Tot i que no està descartat que pugui entrar en alguna operació.