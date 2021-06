El jugador navassenc del Club Bàsquet Martorell Nil Brià ha entrat en la convocatòria de la selecció espanyola de 3x3 que ha de preparar le pre-europeu d’Israel, que se celebrarà entre els dies 25 i 26 de juny. Aquesta concentració serà de deu jugadors, que es reuniran entre el 8 i l’11 d’aquest més a l’Alqueria de València per tal d’encarar el campionat.

La convocatòria duta a terme pel seleccionador, Jaume Comas, té un marcat caràcter manresà ja que, a part de Brià, hi ha d’altres jugadors amb passat al club del Nou Congost. D’aquesta manera, també hi són Àlex Llorca, que ara juga exclusivament al 3x3 a les files del Girona, el barceloní Sergi Pino, que durant la temporada ha actuat al CB Esparreguera de la Lliga EBA, i Nacho Martín, del Valladolid de LEB Or i del Girona 3x3. Brià, a part de jugar al Martorell també ho fa a l’equip de 3x3 del Next MVP Badalona.

A més d’aquests jugadors, també són a la llista Sergio de la Fuente (Valladolid i Girona), Carlos Martínez, José Santonja i Jose Vázquez (Onil 3x3), Sergio Mendiola (Almansa i València 3x3 i Dani de la Rúa (ZTE Reial Canoe i València 3x3)