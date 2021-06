Dues atletes de l’Avinent Manresa han aconseguit, en el decurs dels darrers dies, batre plusmarques de l’entitat aprofitant el seu bon moment de forma.

Així, en els 400 metres, Laura Bou, que es troba en un estat esplèndid, va aturar el cronòmetre en uns fantàstics 55.35 en un control federatiu disputat a Granollers. El rècord, fins ara, corresponia a Meritxell Tarragó. Per la seva banda, la velocista murciana Patricia Serrano va aprofitar un control fet a la seva terra per superar el rècord de l’hectòmetre de l’entitat manresana. Va aturar el rellotge en 11.92, amb la qual cosa és la primera atleta del club que baixa dels dotze segons. El rècord era compartit per Paula Sevilla i Laia Solà, que tenien un millor registre de 12 segons i 1 centèsima.

Podis en el català sub-23

D’altra banda, l’Avinent i el CA Igualada Petromiralles van aconseguir dotze podis en els catalans sub-23 que es van disputar aTarragona.

Per als manresans, els títols van ser per a Laia Solà (12.39 en els 100 metres) i Arnau López (10.03.94 en els 3.000 metres obstacles). Les segones posicions van correspondre a Montserrat Montañés en el llançament de pes (11,00 metres) i de martell (50,56 metres), per a la pròpia Laia Solà en els 200 (25.61) i per a Meritxell Tarragó en els 400 metres (57.25). Finalment, Meritxell Pujol va entrar en la tercera posició en la final dels 200 metres, guanyada per Solà, amb 26.18.

Pel que fa al CA Igualada, Naima ait Alibou va ser bicampiona en els 800 metres (2.13.50) i en els 1.500 (4.34.66). Les plates van correspondre a Héctor Ramos en alçada (1.98) i Marta Garrido en javelina (30.97) i el bronze va ser per a Theo Ruiz en perxa (4.45).