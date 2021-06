El Casademont Saragossa està molt interessat en Pedro Martínez perquè sigui l’entrenador de l’equip la temporada vinent. Segons han publicat els dos principals diaris de la ciutat, El Periódico de Aragón i El Heraldo, l’encara tècnic del Baxi Manresa estaria cridat a liderar un projecte ambiciós en cas d’acceptar-ho. Des del club bagenc, però, s’emeten missatges de confiança sobre la renovació del preparador barceloní.

Així, segons El Heraldo, el Casademont està jugant a diverses bandes per contractar un entrenador. De moment, continua amb Luis Casimiro, que és qui ha finalitzat l’exercici, amb alguns bons resultats en el tram definitiu però sense poder passar de la 13a posició. Al club no estan gaire convençuts de la continuïtat del castellano-manxec i estarien buscant alternatives.

Així, les dues bones temporades de Martínez al Congost, i la seva llarga trajectòria a la lliga, impulsen al director esportiu dels aragonesos, Pep Cargol, a apostar per ell. El Periódico de Aragón també va parlar del gallec Moncho Fernández com a possible ocupant de la banqueta del Casademont, tot i que els executius del Saragossa sembla que no es volen precipitar i esperaran a que avanci el play-off per definir els seus objectius. Hi ha places calentes com València, que dependrà del resultat per fer seguir-hi o no Jaume Ponsarnau, que també podria ser una bona opció per al propi Casademont.

Una setmana o deu dies

De moment, el que se sap és que en l’última roda de premsa de la temporada, la de després del triomf contra el Baskonia, Pedro Martínez va dir que havia de parlar amb el seu entorn, però que no volia dilatar excessivament el procés per facilitar la feina al Baxi. Va parlar d’una setmana o deu dies, termini que justament es compleix avui.

També pot ser important conèixer quins equips disputaran la competició europea la temporada vinent. Malgrat que el Baxi Manresa va ser desè i va quedar per damunt del Casademont, la nova normativa de la FIBA provoca que hi hagi invitacions que no depenen de la classificació per al proper torneig. La llista d’equips participants, però, no es coneixerà fins el proper 25 de juny, fet que pot provocar que tot el procés a les banquetes s’allargui.