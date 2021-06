La primera edició de la Ignasiana BTT, l’esdeveniment no competitiu de ciclisme de muntanya que resseguirà, el proper diumenge, 26 de setembre, els 115 km corresponents a les últimes quatre etapes del Camí Ignasià des de Verdú (Urgell) fins a Manresa, passant per les ciutats de Cervera i Igualada, ja ha obert el període d’inscripcions. Els interessats les poden tramitar a través dels llocs web www.manresa2022.cat i www.runimedia.com. La Ignasiana BTT permetrà als participants reviure l’aventura del pelegrí i experimentar l’acollida que va rebre en el curs de la seva marxa, a més de redescobrir els paisatges, pobles i ciutats que el van acompanyar i inspirar. El dilluns, 20 de setembre, serà l’últim dia hàbil per inscriure’s.