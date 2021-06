La tarda de dimecres vinent , 9 de juny, serà de luxe a les piscines municipals de Manresa gràcies a dos actes únics. En clau de ciutat, la instal·lació serà batejada oficialment amb el nom del seu esportista més representatiu, Manel Estiarte i Duocastella. La decisió ja es va prendre després de la iniciativa del Club Natació Minorisa que va rebre un suport generalitzat d’organismes i entitats esportives i el vot unànime en un ple a l’Ajuntament de la ciutat el desembre passat. Ara serà el moment de festejar-ho convenientment, amb la presència de l’homenatjat.

La celebració es completarà amb un partit femení de waterpolo del màxim nivell. La selecció catalana s’enfrontarà a la dels Estats Units, vigent campiona olímpica i mundial. Tenint en compte que l’equip espanyol que competirà a Tòquio està format per jugadores catalanes amb una única excepció, la de la madrilenya Pili Peña, i que la final dels dos últims mundials i la dels Jocs de Londres 2012 va enfrontar els dos combinats, es podria considerar un avançament d’una futura final olímpica.

Un tribut general

En l’acte de presentació dels dos esdeveniments, celebrat ahir a l’Ajuntament, l’alcalde, Marc Aloy, va voler destacar que les piscines celebraran durant el 2022 noranta anys, com la república, i que durant totes aquestes dècades «ha desenvolupat una important funció social, a banda d’esportiva, com a punt de reunió fins i tot de l’activitat cultural».

Per la seva banda, la presidenta del CN Minorisa, Montserrat Gomariz, va recordar que «les piscines ja van inaugurar el 2019 una exposició sobre la figura de Manel Estiarte que feia homenatge als altres olímpics manresans i grans campions sorgits del CN Manresa», denominació que el club recuperarà aviat. «Però no ens volíem quedar aquí i per això vam moure la proposta de posar el seu nom a les piscines i, amb el suport de Gaspar Ventura, vam aconseguir una gran acollida arreu».

També va ser present a la presentació el president de la Federació Catalana de Natació, Enric Bertran, que també es va congratular del bateig de les piscines amb el nom d’Estiarte. En declaracions a Regió7 va explicar que «durant aquests mesos estem fent actes de celebració del centenari de la federació i Estiarte surt en tots ells. Ha estat el millor jugador de la història i és de justícia que la seva ciutat li faci aquest reconeixement i les piscines duguin el seu nom. Però no només és un homenatge a ell, sinó també al club, el CN Manresa, i a tot un seguit d’esportistes, que fins i tot, en alguns casos, van arribar a ser campions olímpics».

Bertran també es va mostrar entusiasmat del fet que la selecció catalana femenina de waterpolo pugui jugar contra la campiona de tot, la dels Estats Units. «Sembla que s’han donat totes les conjuncions perquè això sigui. L’equip nord-americà era al CAR de Sant Cugat preparant els Jocs. El seleccionador espanyol, Miki Oca, no ha posat cap dificultat a que gairebé totes les seves jugadores disputin el partit i servirà per acompanyar l’homenatge al Manel, que també serà aquests dies a la seva ciutat». De fet, l’acte forma part de la celebració del centenari de la federació en uns dies en què «anem al màxim, perquè també estem immersos en el Ciutat de Barcelona de natació i en el preolímpic de natació artística, l’endemà dels actes a Manresa».

La repetició de la final del mundial, sense entrades a la venda i televisat

El partit de waterpolo entre les seleccions femenines dels Estats Units i Catalunya recrea una de les rivalitats més importants de l’última dècada. Es tracta de la que mantenen les nord-americanes amb el combinat d’Espanya, un partit que s’ha repetit en una final olímpica i en dues del Campionat del Món, sempre amb victòria ianqui sobre el combinat de Miki Oca. La pràctica totalitat d’aquestes, catalanes, jugaran el partit de Manresa a les ordres de Nani Guiu.

El partit començarà a les set de la tarda, just després de l’acte de bateig de les piscines amb el nom de Manel Estiarte, que serà a les sis del proper dimecres, 9 de juny. Rebrà el nom comercial de Fibracat Women’s Water Polo Cup i serà retransmès en directe per Esport3. Lamentablement, però, les graderies no es podran omplir d’espectadors a través de la venda d’entrades, tot i que el club contempla la possibilitat que es permeti la presència de membres i socis de l’entitat, sempre dins dels paràmetres i la capacitat que permetin les restriccions pel coronavirus.

La rivalitat entre Estats Units i Espanya va iniciar-se en la final dels Jocs Olímpics de Londres, el 2012, amb triomf de les primeres per 8-5. L’any següent va arribar la revenja en els quarts de final del mundial de Barcelona, amb victòria hispana per 9-6. Espanya acabaria guanyant el campionat contra Austràlia. En les dues últimes finals del mundial, a Budapest 2017 i a Gwangju 2019, els Estats Units van vèncer per 13-6 i per 11-6, respectivament.