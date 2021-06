La Rider 1.000, l’esdeveniment motociclista de caràcter no competitiu que organitza anualment Moto Club Manresa, va tancar diumenge una reeixida novena edició que va atreure l’interès de 2.182 motoristes, una xifra de participació que ratifica la fidelitat dels motociclistes a aquest esdeveniment esportiu. No endebades, la vuitena edició de la Rider 1.000, celebrada el tercer cap de setmana de setembre de l’any passat en un context en què imperaven els condicionants intrínsecs a la crisi sanitària, va aplegar 2.021 fidels participants i va corroborar la requesta de la proposta del periodista igualadí Pep Requena, el seu principal artífex i inconfusible responsable tècnic.

L’organització va optar, en aquesta novena edició, per atendre la petició d’un número considerable dels participants més antics i fidels de la Rider 1.000 i fer«un remember de la primera, tot i dissenyant un recorregut quasi idèntic al d’aquella edició inaugural de l’any 2013», assenyala Roger Puig, responsable de comunicació de la Rider 1.000.

Així doncs, els 759 motociclistes que van encarar el repte de completar el traçat primigeni de 1.000 quilòmetres, van sortir de l’aparcament de la manresana zona esportiva del Congost per dirigir-se, primer, a l’Espluga de Francolí. Des d’aquesta població de la Conca de Barberà van continuar en direcció sud fins a la vila i municipi d’Arnes, entre els rius Algars i dels Estrets i el massís dels Ports de Tortosa-Beseit.

Una vegada els participants van arribar al punt més meridional del recorregut, van girar cap al nord per adreçar-se a Vielha passant per Isona. Després, van retornar a la Catalunya Central i, des de Sant Llorenç de Morunys, van encaminar-se fins a Besalú (la Garrotxa), on van iniciar el camí de retorn a Manresa a través del l’emblemàtic coll del Revell.

La pluja que va sorprendre els motociclistes al prelitoral gironí va ser l’única incidència de l’edició d’enguany de la Rider 1.000, conjuntament amb la caiguda d’un participant en el recorregut de 500 quilòmetres que va haver de renunciar a completar l’esdeveniment tot i patir lesions de caràcter lleu.

La rapidesa i escassa exigència tècnica del traçat de 1.000 quilòmetres va propiciar que el motociclista més ràpid la completés en menys de 12 hores. Pel que fa als altres tres recorreguts que configuren l’oferta de lla Rider 1.000, 690 participants van optar pel traçat de 500 quilòmetres; 382 pel de 700 i 351 pel de 300.